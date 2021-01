Ecclestone over contractsoap Hamilton: ‘Theater voor de krantenkoppen’

De contractsoap rondom Lewis Hamilton is niets meer dan theater. Dat stelt Bernie Ecclestone, die daar als de voormalig ringmeester van het Formule 1-circus natuurlijk wel kijk op heeft.

De contractonderhandelingen tussen Hamilton en Mercedes slepen nu al maanden voort – met de deadline die steeds weer is uitgesteld. Team en coureur zetten er eerst op in voor het eind van seizoen 2020 tot een akkoord te komen, daarna werd het voor de Kerst, en inmiddels ligt de deadline voor het begin van de wintertests in maart.

Het gevolg van al het uitstel is dat Hamilton – de wereldkampioen van 2020 – nu officieel zonder contract zit, en Mercedes zonder stercoureur. De geruchten over de gesprekken, Hamiltons eisen (veertig miljoen euro per jaar? Plus tien procent van Mercedes’ prijzengeld?) en Mercedes’ reactie domineren de krantenkoppen daarbij al maanden.

Dat laatste is volgens ex-Formule 1-topman Ecclestone ook precies wat er achter al het oponthoud steekt: “Het is allemaal voor de show, theater”, vertelt hij het Zwitserse dagblad Blick. “Het is een manier voor vooral Lewis om tijdens deze stille weken headlines te blijven genereren”, meent Ecclestone, die eerder dit jaar nog overhoop lag met Hamilton in het racismedebat.

Ecclestone verkondigde eerder ook al dat ‘de gouden tijden’ voorbij zijn voor Formule 1-coureurs, nu de budget cap is ingevoerd én automakers als Mercedes het financieel zwaar hebben vanwege de coronacrisis. Oud-teambaas Eddie Jordan gaf Daimler (Mercedes) op zijn beurt al ongevraagd het advies Hamilton maar de deur te wijzen als zijn salariseisen te gortig zijn.

