Ecclestone: ‘Gouden tijden in de Formule 1 zijn echt voorbij’

Het jaarsalaris van Lewis Hamilton wordt op een slordige €50 miljoen geschat. De Brit is daarmee de best betaalde coureur in de Formule 1 en waarschijnlijk ook ter wereld, op de voet gevolgd door Sebastian Vettel (Ferrari) en Max Verstapen (Red Bull). “Maar de tijd van zulke salarissen is voorbij”, beweert Formule 1’s voormalige ringmeester Bernie Ecclestone.

Als er iemand iets van geld weet en de kunst van onderhandelen beheerst, dan is het wel Bernie Ecclestone. De 89-jarige Britse miljardair die de Formule 1 tot in zijn vezels vercommercialiseerde en global maakte, is een bekende in de wereld van het grote (race)geld. In gesprek met zijn vriend en journalist Roger Benoit van de Zwitserse boulevardkrant Blick stelt Ecclestone dat ook de Formule 1 – en niet alleen door de coronacrisis – in financieel opzicht een forse stap terug moet doen.

De Brit doelt daarmee onder meer op de salarissen van de coureurs. Als voorbeeld geeft hij Lewis Hamilton, zesvoudig wereldkampioen en volgens Ecclestone de enige echte superster die de Formule 1 heeft. Het contract van de coureur bij Mercedes loopt na dit jaar af. Verlengt Hamilton zijn verbintenis bij zijn huidige werkgever, of is er een andere partij (Ferrari) die hem wil hebben en aan zijn pittige salariseisen kan voldoen?

Volgens Ecclestone zal ook Hamilton moeten inleveren, dat is onvermijdelijk. Zeker nu autofabrikanten het zwaar hebben, er een budgetplafond komt en alle Formule 1-teams meer op de kleintjes gaan letten. “Lewis hoeft over het geld niet te gaan pokeren”, zo luidt het advies van Ecclestone. “De geschatte €50 miljoen die hij nu verdient, zal hij nooit meer ergens kunnen gaan verdienen. Alle coureurs zullen in de toekomst wat dat betreft een veer moeten laten. De gouden tijden zijn in de Formule 1 voorgoed voorbij”, aldus Ecclestone.