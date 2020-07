Ecclestone haalt opnieuw uit naar Hamilton: ‘Je bent maar net even geschoold, alleen heb ik een reden’

De storm leek even te zijn gaan liggen, maar Bernie Ecclestone heeft zijn ruzie met Lewis Hamilton nieuw leven ingeblazen. Nadat Hamilton Ecclestone vorige maand ‘onwetend en ongeschoold’ had genoemd, heeft de voormalig Formule 1-baas opnieuw gereageerd. “Je hebt geluk, want als ik goed was opgeleid, zou de Formule 1 misschien niet zo zijn dat jij er zoveel baat bij had gehad.”

Het geruzie tussen Hamilton en Ecclestone begon nadat de voormalig F1-bobo zich met enkele controversiële uitspraken in de racisme-discussie mengde. “In veel gevallen zijn zwarte mensen namelijk meer racistisch dan witte mensen”, zei hij onder meer. Hamilton was verontwaardigd en noemde Ecclestone ‘onwetend en ongeschoold’. Een maand later is het weer aan Ecclestone, die in gesprek met The Daily Mail reageert.

“Lewis zou kunnen beginnen door mensen ervan bewust te maken dat niet-blanken ook in dienst zijn van teams en dezelfde kansen krijgen”, stelt Ecclestone, om de wereldkampioen vervolgens rechtstreeks aan te spreken. “Lewis, je zegt dat ik ongeschoold en onwetend ben. Ik heb hetzelfde opleidingsniveau als jij. Ik had tenminste een reden, ik zat tijdens de laatste Wereldoorlog op school, niet altijd onder de beste omstandigheden.”



Volgens Ecclestone is het dankzij hem dat Hamilton in de huidige Formule 1 zijn vermogen heeft kunnen uitbouwen. “Je hebt geluk, want als ik goed was opgeleid, zou de Formule 1 misschien niet zo zijn dat jij er zoveel baat bij had gehad. Ik heb er ook van kunnen profiteren, maar ik verdiende al geld voordat ik in de Formule 1 zat”, haalt Ecclestone uit.

Talent

Nadien verandert Ecclestone’s toon. “Als je weer een kampioenschap wint, komt dat door je talent en omdat je op het juiste moment op de juiste plek bent. Zoals de meeste succesvolle mensen, heb je een beetje geluk gehad en heb je hard gewerkt. Maar je bent een speciale coureur en een bijzonder persoon.” Volgens de voormalig topman moet Hamilton niet kijken naar kleur, maar naar “het verstand”. “Denk niet na over wat je huidskleur is, denk na over welke kleur je verstand heeft. We zijn allemaal mensen met dezelfde redenen. We moeten op dezelfde manier denken. Benijd anderen niet. Gewoon verbeteren en met elkaar praten. We verschillen allemaal van elkaar.”

“Sommigen van ons zijn kleiner, groter, slanker, dikker of zien er beter uit”, gaat Ecclestone verder. “Dat is waarmee we het moeten doen. Gebruik het om jezelf tevreden te stellen, maar niet om anderen pijn te doen. We zijn allemaal op dezelfde manier geboren en zo moeten we ook leven. Wat betreft mijn gevoelens over onze zwarte samenleving: ik haalde de F1 weg uit Zuid-Afrika nadat een blanke Zuid-Afrikaan een zwarte journalist had vermoord vanwege zijn opmerkingen.”

Dat is volgens Ecclestone niet het enige incident waarbij hij zich verzette tegen racisme. “Tijdens een raceweekend kreeg ik een auto en een chauffeur om te gebruiken. Ik zat in de auto met Jochen Rindt, de F1-coureur, op weg naar het circuit. Een zwarte liep op de weg en de blanke chauffeur opende het autoraam en sloeg de zwarte man met een stok”, vertelt Ecclestone. “Ik riep naar de chauffeur om de auto te stoppen. Jochen en ik trokken de chauffeur naar buiten, zetten de zwarte man in de auto en reden naar de plek waar onze nieuwe passagier veilig kon uitstappen. Ik werd half gearresteerd door de politie. Ik legde hen de feiten uit, die ze niet wilden begrijpen. En zo was het”, denkt Ecclestone terug. “Ik heb zo veel andere incidenten gehad. Het leven is niet eerlijk. We moeten een jongere generatie opleiden”, besluit de Brit.

