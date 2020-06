‘What the…’: Lewis Hamilton reageert teleurgesteld en verbijsterd op Ecclestone

Lewis Hamilton heeft via Instagram gereageerd op de uitspraken van Bernie Ecclestone. De wereldkampioen omschrijft Ecclestone’s uitspraken als “exact wat er mis is met deze samenleving”. “Ik ben droevig en teleurgesteld om zo’n reactie te moeten lezen.”



“Ik weet zelfs niet waar te beginnen”, opent Hamilton zijn reactie via Instagram, om vervolgens een foto van het artikel te tonen met een duidelijke “What the…”. Tot slot reageert Hamilton ook met een iets uitgebreidere uitleg. “(Ik ben) droevig en teleurgesteld om deze reacties te moeten lezen.”

“Bernie heeft de sport verlaten en behoort tot een andere generatie, maar dit is exact wat er mis is met deze samenleving”, is Hamilton hard. “Onwetende en onbeschaafde opmerkingen die tonen hoeveel werk er nog is als samenleving voor echte gelijkheid mogelijk is.”

Lees ook: Formule 1 haalt hard uit naar Ecclestone: ‘Zijn uitspraken over racisme niet van deze tijd’

Deze uitspraken maken voor Hamilton het een en ander duidelijk. “Nu begrijp ik waarom er niets gebeurde om onze sport meer divers te maken of het racisme dat ik doorheen mijn carrière te verduren kreeg, aan te kaarten.”

Volgens Hamilton zijn een aantal van Formule 1’s problemen te wijten aan de persoon die de sport voor zo lang bestuurde. “Als iemand die decennia aan het hoofd stond van de sport zo weinig besef heeft van de diepgewortelde problemen waar zwarte mensen elke dag mee worstelen, hoe kunnen we dan verwachten dat de mensen die onder hem werken dat zouden begrijpen. Het begint aan de top”, zegt Hamilton.

“Het is tijd voor verandering. Ik zal niet stoppen met strijden voor een eerlijke toekomst voor onze sport, met gelijke kansen voor iedereen”, voorspelt de wereldkampioen. “Ik zal mijn stem blijven gebruiken om zij die dat niet kunnen, te vertegenwoordigen.”

Lees ook: Ecclestone mengt zich met controversiële uitspraken in racisme-discussie