Formule 1 haalt hard uit naar Ecclestone: ‘Zijn uitspraken over racisme niet van deze tijd’

Bij de FIA en de FOM is men geschrokken van de uitlatingen van voormalig F1-topman Bernie Ecclestone. De 89-jarige Brit mengde zich in de racisme-discussie en deed stof opwaaien met de uitspraak: “In veel gevallen zijn zwarte mensen namelijk meer racistisch dan witte mensen”, zei hij tegen CNN.

In het gesprek met de Amerikaanse nieuwszender liet Ecclestone zich uitermate positief uit over boegbeeld Lewis Hamilton en hoe de Formule 1-superster voorop in de strijd gaat tegen racisme. “Het blijkt nu dat hij ook zeer getalenteerd is als het aankomt op het geven van speeches. Hij zet zich in voor Black Lives Matter en dat is geweldig. Hij doet het heel goed en het is ook goed dat hij – omdat zoveel mensen weten wie hij is – dat doet, want mensen luisteren naar hem.”

Gevraagd of hij denkt dat de Formule 1 een racistische wereld is, antwoordt Ecclestone direct: “Nee, helemaal niet. Ik word er ook boos om”, zegt Ecclestone over racisme, “want ik snap niet waarom mensen racistisch zijn. Ik weet niet hoe dat komt.”

Dat het op Hamilton is aangekomen om het vuur van de strijd tegen racisme in de Formule 1 aan te wakkeren, is volgens Ecclestone echter niet gek al heeft hij nooit echt van Hamilton de indruk gekregen dat hij met racisme op of rondom circuit te maken heeft gehad. “Ik wist niet dat dit het geval was, maar als het zo is, verbaast het me.”

Het gesprek met CNN kabbelde voort tot Ecclestone plots wat raar uit de hoek kwam. “Ik denk niet dat het (Hamiltons stichting, red.) per se iets goeds of slechts voor de Formule 1 zal doen. Wat belangrijker is, is dat het mensen aan het denken zet. Ik denk dat het voor iedereen hetzelfde is. Iedereen moet een beetje nadenken en denken: wat de hel, iemand is niet hetzelfde. Niet hetzelfde als witte mensen, ze zijn zwart.”

“En zwarte mensen zouden hetzelfde over witte mensen moeten denken. In veel gevallen zijn zwarte mensen meer racistisch dan witte mensen.” Na een enigszins verbaasde stilte wil de interviewster wel weten waarom Ecclestone dat zegt. “Dingen door de jaren heen”, antwoordt Ecclestone, “die me zijn opgevallen. En dat is onnodig.”

De ontstane ophef drong ook door tot de burelen van de Formule 1-organisatie. In de loop van de middag stuurde het een officiële reactie rond die niet van de lucht was. “Op een moment dat eenheid nodig is om racisme en ongelijkheid te tackelen zijn wij het nadrukkelijk oneens met de uitspraken van Bernie Ecclestone, die niet passen in de Formule 1 of in de maatschappij. Hij heeft sinds zijn vertrek in 2017 geen enkele rol gespeeld in de Formule 1.”

Om daar enigszins venijnig aan toe te voegen. “Zijn titel, erevoorzitter van de Formule 1, is in januari 2020 verlopen.” Wat het verlopen van die titel als gevolg heeft, is niet duidelijk. Ecclestone liet zich regelmatig zien in de paddock en op de grid. Vraag is nu of hij nog altijd zijn felbegeerde all access-kaart kan krijgen.