Eddie Jordan begrijpt eisen van Hamilton, maar ‘ik had hem allang de deur gewezen’

Eddie Jordan heeft een duidelijke mening over de aanslepende contractonderhandelingen tussen Lewis Hamilton en Mercedes. Jordan, die nooit om een uitspraak verlegen zit, begrijpt Hamiltons eisen, maar snapt niet dat Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, het zo ver heeft laten komen.

Lewis Hamilton en Mercedes slagen er voorlopig niet in om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Ondanks het wederzijds vertrouwen dat Hamilton en Toto Wolff doorheen het opgelopen seizoen in elkaar uitspraken, is er nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen.

Lees ook: ‘Hamilton stelt vier eisen tijdens contractonderhandelingen met Mercedes’

Algemeen wordt aangenomen dat Hamilton in maart gewoon zal instappen tijdens de wintertests in Bahrein, maar voorlopig zitten de onderhandelingen tussen Hamilton en Mercedes nog steeds vast door de hoge eisen van de wereldkampioen. De Brit zou namelijk niet alleen een fikse loonsverhoging vragen, maar ook nog eens tien procent van de prijzenpot van Mercedes.

Ook voormalig teambaas Eddie Jordan heeft zo zijn mening over de aanslepende onderhandelingen tussen Hamilton en het team uit Brackley. “Blijkbaar zijn de partijen het niet eens over de voorwaarden. Lewis zou meer willen hebben dan Mercedes bereid is te betalen. Ik denk dat het draait om een verdeling van de teaminkomsten en zijn rol binnen de Mercedes-groep”, vertelt Jordan aan F1-Insider.

Jordan begrijpt de hoge eisen van de zevenvoudig wereldkampioen, maar dat Mercedes’ moederbedrijf de onderhandelingen zo ver heeft laten komen, snapt de Ier niet. “Als ik de baas van Daimler zou zijn dan had ik hem allang de deur gewezen.” Volgens Jordan moet het standpunt van Daimler duidelijk zijn. “Of je rijdt op onze voorwaarden of je vertrekt”, aldus de voormalig teambaas.

Lees ook: Verstappens 2020 door de lens van Peter: Foute boel en bandenbattle met Hamilton