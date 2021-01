Verstappens 2020 door de lens van Peter: Foute boel en bandenbattle met Hamilton

Van Melbourne naar Spielberg tot Abu Dhabi, ondanks alle corona-restricties kon FORMULE 1-fotograaf Peter van Egmond alle raceweekenden afgaan. Niet met dezelfde toegang als normaal: in de paddock was hij bijvoorbeeld niet welkom, maar toch kon Van Egmond met regelmaat mooi materiaal maken van ’s lands favoriete coureur. De komende weekenden pikken we er steeds een drietal uit met toelichting van Van Egmond.

‘Foute boel’

Het verhaal is bekend, Verstappen verremt zich in zijn rondje op weg naar de grid en belandt in de bandenstapels. Wat volgde was een fraai staaltje teamwork van zijn Red Bull-monteurs. “Ik stond in bocht 13 te wachten om een foto van Max Verstappen te maken. Ik zag hem verderop van de heuvel af rijden en dan zou hij dus tien seconden later bij mij moeten zijn. Hij kwam echter niet en ik zag een gele vlag bij een baanpast. ‘Foute boel’, dacht ik dus.”

“Ik wilde die kant op gaan om te kijken of er nog iets te fotograferen viel, maar toen kwam hij ineens toch mijn kant op. Het was een kwestie van de camera aanzetten en knallen, tijd voor instellingen was er niet. Ik nam eerst de hele auto in beeld en bleef hem volgen tot ik op een gegeven moment alleen de neus in de zoeker had. Vanwege die focus en omdat er veel snelheid in zit, is het een hele mooie foto geworden.”

Voor het team

“De blijdschap is altijd nog iets groter wanneer je iets eigenlijk niet had verwacht. In Hongarije had Max Verstappen zijn team hard nodig en sleepte hij nog een derde plaats uit het vuur. De eerste race in Engeland profiteerde hij van de bandenpech bij Mercedes en schoof hij op naar de tweede plaats. Maar het gevoel bleef dat de derde plaats normaal gesproken het hoogst haalbare zou zijn. Met een goede strategie, teamwork dus, ging Red Bull echter beter met de omstandigheden om en versloeg het Mercedes op eigen kracht. Je kunt duidelijk zien hoe blij ze daar mee zijn.”

Opgerookte banden

“Waar een week eerder de race eigenlijk net een halve ronde te kort was om het kwartje de kant van Max Verstappen op te laten vallen, pakte hij in de tweede race op Silverstone de jackpot. Red Bull heeft veel voorbereiding gestoken in de banden en de strategie en dat betaalde zich uit. Het verschil in bandenslijtage was duidelijk te zien. Om dat goed in beeld te brengen heb ik een hoge sluitertijd gebruikt. Lewis Hamilton had zichtbaar moeite om in te sturen en een ronde later ging hij ook de pits in voor vers rubber.”