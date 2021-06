Ondanks de dramatiek in Bakoe, leidt Max Verstappen nog steeds het wereldkampioenschap en loopt Red Bull verder uit in de strijd om de constructeurstitel. De Nederlander is zeer te spreken over zijn team, dat tot op heden weinig fouten maakt.

“Ik hoorde een ander team zeggen dat we veel fouten maken, maar dat is duidelijk niet het geval”, zegt Verstappen in gesprek met motorsport.com. “Natuurlijk is niemand perfect, iedereen maakt fouten. Maar wij hebben er tot nu toe de minste gemaakt.” Vooral Mercedes wees red Bull graag op de tekortkomingen, maar het is uitgerekend Mercedes-teambaas Toto Wolff die na Bakoe aangaf dat de vorm waar zijn team nu in verkeert onacceptabel is.

Volgens Verstappen helpt het hem enorm in dit spannende kampioenschapsjaar, dat hij blind kan vertrouwen op zijn team. “Als ik de pits in kom, dan weet ik 99.99% zeker dat het een goede stop gaat worden”, zegt hij. “Het is een enorm fijn gevoel om zo de pitstraat in te rijden, wetende dat ik de jongens volledig kan vertrouwen.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Ondanks de weinige fouten en het grote vertrouwen, weet Verstappen dat de strijd nog lang niet gestreden is. De leider in het kampioenschap maant zijn team aan om de RB16B constant te blijven verbeteren. “We moeten nieuwe onderdelen op de auto blijven zetten”, aldus Verstappen. “Als we dat doen, heb ik er wel vertrouwen in.”

Hoewel het er tot op heden niet veel zijn, zijn fouten ook belangrijk voor de doorontwikkeling bij Red Bull, denkt Verstappen. “We blijven altijd leren van dingen die fout zijn gegaan. Bijvoorbeeld toen we de verkeerde kant op werkten met de afstelling van de auto”, vertelt de Nederlander. “Zo leer je ieder weekend wel weer iets. Als we dat blijven doen als team, dan denk ik dat we erg goed seizoen kunnen hebben.”