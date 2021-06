Niet alleen Red Bull jaagt op nieuwe werknemers, ook Aston Martin is schrijft vacatures uit om de grote ambities van Lawrence Stroll bij te benen. “We proberen gelijkgestemde individuen te vinden.”

In 2018 ging Aston Martin nog door het leven als Force India. Het team had dat jaar echter oplopende geldzorgen. Uiteindelijk werd Force India opgekocht door een consortium onder leiding van Lawrence Stroll, die de naam direct veranderde. Eerst naar Racing Point Force India, later werd Force India geheel geschrapt. Onder nieuw management boekte Racing Point kleine successen. Na een Grand Prix-overwinning en een vierde plaats in het constructeurskampioenschap in 2020, gaat de renstal vanaf dit jaar verder als Aston Martin.

Maar de naam is niet het enige dat Lawrence Stroll graag verandert aan zijn raceteam. De Canadese miljardair heeft grote plannen. Zo werd viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel gecontracteerd en wordt in augustus volgend jaar de nieuwe fabriek van het team geopend. Teambaas Otmar Szafnauer vertelt op formula1.com dat het team druk bezig is nieuw talent te werven om de werkplekken aldaar te vullen.

Szafnauer ziet dat het team in drie jaar grote stappen heeft gezet. “We hebben een stuk meer mensen bij ons werken sinds dat we Force India waren”, vertelt hij. “De nieuwe fabriek ligt op schema. We zijn al begonnen met bouwen en het is een groot project om nog meer werknemers te werven.”

Op dit moment werken er volgens Szafnauer ongeveer 535 mensen voor Aston Martin Racing, maar er is genoeg ruimte voor meer. “We zullen ergens in de buurt van 800 komen, of hoeveel er dan ook binnen de budget cap passen”, aldus de Roemeens-Amerikaanse ingenieur. “We proberen gelijkgestemde individuen te vinden die voor Aston Martin willen komen werken en op het hoogste niveau willen racen. Het wervingsproces loopt goed.”

Na de eerste podiumplaats van het team in Bakoe, staat Aston Martin nu zesde in het constructeurskampioenschap. Volgens Szafnauer streeft het team naar meer, maar weet het ook dat het een zwaar seizoen zal worden. “Er is een grotere kloof met de teams boven ons dan met de teams onder ons. We moeten de rest van het seizoen goed werk leveren en zo hard vechten als we kunnen om zo hoog mogelijk te eindigen”, zegt hij. “Het zal niet makkelijk zijn, zelfs om vijfde te worden, maar we gaan ons best doen.”