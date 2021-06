Door de komst van Sebastian Vettel werkt Aston Martin, voordien Racing Point, anders als team. Dat zegt teambaas Otmas Szafnauer. Ook teamgenoot Lance Stroll leert bij dankzij de ervaring van Vettel.

Sebastian Vettel is momenteel bezig aan zijn zestiende seizoen in de Formule 1. Na zes jaar Ferrari komt Vettel dit jaar uit voor Aston Martin, het team dat hij in Bakoe het eerste podium in haar bestaan bezorgde. Maar naast trofeeën zorgt Vettel ook voor andere werkwijzen bij het team uit Silverstone. Dat zegt Otmar Szafnauer in gesprek met F1.com.

“Sebastian heeft de manier waarop we dingen doen uitgebreid”, vertelt de Aston Martin-teambaas, die benadrukt ook teamgenoot Lance Stroll profiteert van de nieuwe wind die in Silverstone waait. “Lance is geen rookie, hij is al een tijdje bij het team. Er is een goede dynamiek tussen Lance en Sebastian. Sebastian heeft meer ervaring en de manier waarop we nu debriefs doen is een beetje veranderd. Niet alleen Lance maar het hele team heeft dat omarmd.”

“We zijn allemaal een beetje beter geworden in dit proces, in de manier waarop we het weekend ingaan”, vervolgt Szafnauer. “We leren allemaal bij, Lance ook. Samen zullen we het team naar een hoger niveau tillen”, aldus de Aston Martin-teambaas.

