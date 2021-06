Mick Schumacher krijgt in zijn debuutjaar veel advies van Sebastian Vettel, die tussen 2010 en 2012 ook nog tegen zijn vader racete.

Vettel heeft altijd eerlijk toegegeven hoeveel hij naar Michael Schumacher opkeek. In 2021 vertolkt de Duitser juist een voorbeeldrol voor de zoon van de grote legende. Schumacher junior geeft toe dit jaar al veel adviezen te hebben ontvangen van de viervoudig wereldkampioen. “Hij heeft zo veel ervaring”, wordt Schumacher geciteerd door motorsport.com. “Er zijn heel veel dingen die ik van hem kan leren.”

Schumacher en Vettel zijn vaak samen te zien tijdens Grand Prix-weekenden. “Ik heb heel veel respect voor hem”, zegt Schumacher. “Ik denk dat we het wel een vriendschap kunnen noemen. Dat vind ik fijn.” Volgens de rookie is het beste advies dat hij tot nu toe van zijn vriend heeft ontvangen nooit te vergeten waarom hij in de Formule 1 zit: “Omdat we van de sport houden. Als je dat kwijt bent, zit je op de verkeerde plek.”

Maar niet alleen Vettel draagt bij aan de ontwikkeling van de regerend Formule 2-kampioen. Zijn Team Haas is volgens Schumacher zelf een goede plek om zich te ontwikkelen. “Het team is een groot deel van mijn ontwikkeling, maar het is ook een groot deel van mijn vertrouwen”, zegt hij. “Ze plaatsen veel vertrouwen in ons als coureurs. Ik plaats een enorm vertrouwen in mijn team.”

Schumacher heeft zijn teamgenoot bij Haas, Nikita Mazepin, in vier van de vijf kwalificaties en races verslagen. In Monaco moest de Rus voor het eerst voor zich dulden. Of hij ooit zijn vader zal kunnen evenaren valt te bezien. Steun ontvangt de coureur in het talentenprogramma van Ferrari in ieder geval genoeg.