Frédéric Vasseur is tevreden over de progressie die zijn team Alfa Romeo maakt. Hoewel de Italiaanse renstal dit jaar nog maar één punt scoorde, heeft het team duidelijk stappen gezet volgens de Alfa Romeo-teambaas. “Niemand heeft zich in termen van rondetijden zo verbeterd als wij.”

Alfa Romeo moest er vijf races op wachten, maar in Monaco bezorgde Antonio Giovinazzi zijn team het eerste punt van het seizoen. In de races voordien kwam de Italiaanse renstal enkele keer dicht bij een top 10-klassering, maar uiteindelijk moest Alfa Romeo dus tot in Monaco wachten om de nul van het bord te vegen.

Teambaas Frédéric Vasseur kijt dan ook ‘met gemengde gevoelens’ terug op het seizoensbegin. “Wat de auto betreft hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt. Niemand heeft zich in termen van rondetijden zo verbeterd als wij in vergelijking met vorig jaar”, vertelt de Fransman aan Auto, Motor und Sport.

Waar heeft Alfa Romeo die progressie dan geboekt volgens Vasseur? “Je kan dat niet tot één gebied herleiden. We hebben een grote stap voorwaarts gezet met de motor, dat zie je ook bij Ferrari. Verder hebben we ons aerodynamisch pakket zeer goed ontwikkeld en de nieuwe regels correct geïnterpreteerd. En we begrijpen de banden beter.” Tot slot zet ook Giovinazzi, bezig aan zijn derde jaar als Alfa Romeo-coureur, stappen. “Antonio is duidelijk verbeterd ten opzichte van de afgelopen twee jaar.”

Vasseur denkt dan ook dat zijn team bijna elke races kans maakt op punten. Daarvoor moet dan wel alles goed gaan in de race. “Wij moeten van vrijdagmorgen tot zondagavond op alle gebieden een perfecte prestatie leveren. We kunnen ons niet de geringste fout veroorloven als we punten willen scoren”, aldus de Alfa Romeo-teambaas.

