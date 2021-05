Jack Plooij stapt volgende week niet in het vliegtuig naar Bakoe, waar de vijfde editie van de Azerbeidzjaanse Grand Prix wordt gehouden. De pitreporter van Ziggo Sport F1 zal, net als eerder in Spanje en Monaco, worden vervangen door Rick Winkelman.

Het zit Plooij dit jaar voorlopig nog niet mee. Begin deze maand moest de populaire pitreporter samen met Ziggo’s cameraman in Portugal in quarantaine, nadat beiden positief waren getest op corona. Plooij miste daardoor ook de Spaanse GP, die een week na de race in de Algarve op het programma stond. Winkelman werd destijds in allerijl ingevlogen als zijn vervanger.

Lees ook: Winkelman valt in voor pitreporter Plooij: ‘Ik doe het op mijn eigen manier’

Vorige week ging het tijdens de GP Monaco opnieuw mis. Voorafgaand aan de eerste trainingssessies voelde Plooij zich niet fit, was na een gebroken nachtrust met veel toiletbezoek volgens eigen zeggen ‘wazig’ in zijn hoofd. Hij onderging direct twee PCR-tests, waarvan één negatief was en één positief. Zowel Plooij als Ziggo wenste echter geen enkel risico te nemen: de pitreporter vertrok zaterdag (na een negatieve test) weer naar Nederland. Winkelman deed net als in Spanje de interviews met de coureurs.

Lees ook: Plooij opnieuw positief getest: Winkelman als vervanger naar Monaco

Hoewel Plooij de afgelopen week niet positief heeft getest en inmiddels zijn eerste vaccinatie heeft gehad, stuurt Ziggo uit veiligheidsoverwegingen niet hem maar Winkelman naar Bakoe. Indien de vaste pitreporter mogelijk weer positief zou testen, is het onmogelijk op korte termijn een vervanger naar de metropool aan de Kaspische Zee te sturen.