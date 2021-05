Jack Plooij zal komend weekend bij de GP Monaco ontbreken als pitreporter van Ziggo. Hij testte vandaag in zijn hotelkamer zowel positief als negatief op COVID-19. Rick Winkelman vervangt hem net als twee weken geleden in Spanje, waar Plooij ontbrak na een positieve test de week ervoor in Portugal. “Ik wil geen enkel risico nemen.”

Na een onrustige nacht met frequent toiletbezoek, werd Plooij donderdag verre van fit wakker. “Een beetje een algeheel griepgevoel”, zo legt hij uit. “Ik voelde me wazig in mijn hoofd en dacht: maar even niet naar het circuit vandaag.” Aanvankelijk dacht hij de avond ervoor misschien een lichte voedselvergiftiging te hebben opgelopen.

Uit voorzorg bleef Plooij in zijn kamer, op veilige afstand van commentator Olav Mol en cameraman Mathijs Notten. “Ik heb met de organisatie gebeld en vervolgens twee pcr-testen gehad. Door dezelfde mevrouw, in dezelfde neus en op hetzelfde moment.”

Een uitslag was positief, eentje negatief. Daarmee zit de GP Monaco er na één dag al voor hem op, hij neemt geen enkel risico. “Ik wil de boel niet opdrijven, de andere jongens en het programma natuurlijk ook niet in gevaar brengen”, stelt Plooij. “Ik doe straks nog een test en als die negatief is, ga ik lekker naar huis. Hopelijk gaat het snel beter. Ik heb al zes flessen cola en dozen soepstengels op.”

Plooij rekent erop dat hij over twee weken in Azerbeidzjan weer volop kan meedraaien en zijn werk als pitreporter oppakt. Volgende week krijgt hij zijn eerste en enige coronavaccinatie.