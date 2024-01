Viaplay moet de komende tijd hard haar best doen om de Formule 1-rechten in Nederland te behouden. Er liggen verschillende kapers op de kust. Volgens mediakenner Chris Woerts is het snel met Viaplay afgelopen als de Zweden niet opnieuw de Formule 1-uitzendrechten krijgen.

Sinds Viaplay de Nederlandse Formule 1-uitzendrechten in 2022 in handen kreeg, is de reactie op zijn zachtst gezegd gemengd geweest. Sommige fans zijn blij met het uitgebreidere aanbod ten opzichte van Ziggo, anderen klagen over de kwaliteit van het commentaar en de beelden.

Het contract van Viaplay en de Formule 1 was voor drie seizoenen. Dat betekent dat vanaf 2025 de rechten niet meer bij Viaplay liggen en dus dat er komend jaar flink geboden zal worden op de uitzendrechten. Sinds de successen van Max Verstappen is de Formule 1 ongekend populair geworden in Nederland, bovenop de algeheel toenemende populariteit wereldwijd.

Viaplay zelf heeft aangegeven weer opnieuw te gaan bieden op de rechten. Gezien de financiële instabiliteit van het mediabedrijf is het echter de vraag of Viaplay dat kan bolwerken. Mediakenner Chris Woerts stelt dat “zonder de Formule 1, Viaplay ten dode is opgeschreven”. Bij Vandaag Inside geeft Woerts aan dat Viaplay niet het enige bedrijf is dat de Formule 1-rechten hard nodig heeft.

“Ziggo heeft een entertainment-strategie, en die moeten dit soort rechten hebben.” RTL en Talpa, de andere twee grote mediabedrijven van Nederland, zijn volgens Woerts niet geïnteresseerd. “Dat is te duur. Het kost namelijk €35 miljoen. Dat verdien je niet terug.”

Woerts voorspelt dan ook dat het een gevecht wordt tussen Ziggo en Viaplay. Voor hen allebei is het noodzakelijk dat ze die rechten binnenhalen, willen ze overleven in het Nederlandse medialandschap. Als mogelijke derde kandidaat noemt Woerts Canal+, eigenaar van onder andere Canal Digitaal. Canal+ kocht onlangs een kwart van de aandelen van Viaplay, waarmee het Franse mediabedrijf nu een stevige voet aan de grond heeft in deze onderhandelingen.

