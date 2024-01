Viaplay heeft in Nederland een nieuwe CEO aangesteld die zich volledig gaat focussen op de Nederlandse markt. Roger Lodewick heeft als doelstelling om Viaplay een meer natuurlijk onderdeel te maken van het Nederlandse medialandschap.

Het bericht dat Viaplay een flinke financiële injectie heeft gekregen, zorgt ervoor dat de Zweedse streamingdienst nog even het hoofd boven water kan houden. Om te zorgen dat het bedrijf niet enkel van dat grote bedrag afhankelijk is, heeft Viaplay meteen ook een aantal veranderingen doorgevoerd. In Nederland betekent dat de aanstelling van een nieuwe CEO: Roger Lodewick.

Lodewick komt over van Modern Times Group (MTG), een ander mediabedrijf uit Zweden. Bij MTG ontfermde Lodewick zich over de tak die gericht is op esports. Daarvoor was hij twaalf jaar lang actief bij het marketingbedrijf achter de UEFA Champions League en de UEFA Europa League. Bij Viaplay zal Lodewick verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse tak van de streamingdienst. Nederland is een van de weinige markten waarin Viaplay het tegenwoordig nog goed doet.

Eigen identiteit

Toch zal dit geen makkelijke taak worden, erkent Lodewick aan De Telegraaf. “Er is zeker werk aan de winkel. Er zitten nieuwe mensen aan het roer en er is een strategie waar ik in geloof. Nederland krijgt alle ruimte een eigen koers te kiezen. Om een eigen, voor onze lokale abonnees, herkenbaar gezicht te krijgen.”

“We zijn snel groot geworden met onze mooie content,” vervolgt Lodewick. “Niet alleen Max, maar ook trekkers als de Premier League en het darts overigens, maar het ontbreekt Viaplay wel aan een eigen gezicht in Nederland. We gaan onze eigen marketing doen, ons als bedrijf neerzetten in de Nederlandse cultuur. Of dat veel impact gaat hebben op de manier waarop we ons product richting de consument brengen? Nou, we zijn nu wel soms wat perfectionistisch. Te netjes misschien. Nederlanders houden van ouwehoeren, dat weten we allemaal. Ik denk dat het soms wel wat lichtvoetiger mag.”

Lodewick bevestigt nieuw bod op uitzendrechten

Viaplay kwam in 2022 op de Nederlandse markt toen de streamingdienst de Formule 1-uitzendrechten overnam van Ziggo. Het contract dat Viaplay en de Formule 1 toen afsloten, was voor drie jaar. Dat betekent dat na 2024 er weer nieuwe onderhandelingen plaats moeten vinden over de uitzendrechten in Nederland. Ondanks de onheilspellende situatie van Viaplay op dit moment, ziet Lodewick de toekomst wat dat betreft positief in.

“De onderhandelingen over de uitzendrechten F1 vanaf 2025 worden internationaal door Peter Nørrelund [CEO van Viaplay Global, red.] en zijn team gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat wij een goede kans maken onze rechten te behouden. Overigens krijgt onze trouwe F1-abonnee ook dit komend seizoen een mooi extraatje. We werken nog nauwer samen met de Formule 1 en kunnen nu ook gratis F1 TV Pro aanbieden. Met die combinatie van onze verslaggeving en die samenwerking zit je nog dichter op de actie.”

