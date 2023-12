Viaplay heeft de laatste kwartaalcijfers openbaar gemaakt. De cijfers schetsen geen goed beeld. Opnieuw draait de streamingdienst enorme verliezen. Toch blijft het bedrijf in Nederland het hoofd boven water houden.

Het gaat niet goed met Viaplay. Eerder dit jaar trad een nieuwe CEO aan, en die schrok zich rot van de financiële staat van het mediabedrijf. De planning voor het jaar werd in de prullenbak gegooid en de financiële vooruitzichten werden flink naar beneden geschroefd. Het Zweedse bedrijf zette het hakmes in de algehele organisatie: het trekt zich terug uit de meeste buitenlandse markten. In de landen waar Viaplay wel actief blijft, zoals Nederland, volgen flinke bezuinigingen.

Men wachtte dan ook vol spanning op de kwartaalcijfers. De publicatie hiervan werd behoorlijk lang uitgesteld – meestal geen goed teken, al komt het volgens Viaplay door de onderhandelingen met geldschieters en aandeelhouders. Vandaag heeft Viaplay de cijfers dan eindelijk gepubliceerd, en het ziet er opnieuw niet goed uit. Het bedrijf draaide in het derde kwartaal een verlies van €60 miljoen. In totaal staat het verlies van Viaplay dit jaar op ongeveer €600 miljoen. Ter vergelijking: Viaplay kocht twee jaar geleden de Formule 1-uitzendrechten in Nederland voor (naar verluidt) ongeveer €33 miljoen per jaar.

Over Nederland gesproken: daar blijft het bedrijf het nog relatief goed doen. Volgens CEO Jørgen Madsen Lindemann is er zelfs wat groei te merken in Nederland. De topman heeft zoveel vertrouwen in ons, dat in het persbericht staat dat de Nederlandse abonnees een positief toekomstbeeld van het bedrijf veiligstellen.

Drastische maatregelen

Onder de streep moet Viaplay drastische maatregelen gaan nemen. Het bedrijf heeft zo’n €175 miljoen aan schulden af weten te schrijven, maar daarmee is Viaplay er nog niet. De komende tijd gaat het bedrijf flink meer aandelen in de verkoop zetten. Het doel is om daarmee €350 miljoen binnen te slepen. Intussen is zo’n 30 procent van de werknemers ontslagen en zoekt het naar mogelijke kopers voor verschillende takken van het bedrijf.

Bij de beleggers is het plan nog niet populair. Aandelen van Viaplay zijn vandaag nog maar 50 cent per stuk waard. Dat is een daling van 80 procent ten opzichte van gisteren. Vergeleken met begin dit jaar is het verschil al helemaal schrijnend: toen ging een aandeel van Viaplay nog voor €25 per stuk.

Met banken, geldschieters en de bestaande partners zijn nieuwe afspraken gemaakt. Een van die nieuwe afspraken is met de Formule 1 zelf. Zo zal Viaplay in 2024 in Nederland ook gratis F1TV aanbieden, met zowel het Nederlandse als het Engelse commentaar. Het bedrijf noemt dat zelf ‘een strategische samenwerking’. 2024 is tevens het laatste jaar van het huidige contract van Viaplay en de Formule 1 in Nederland.

Bekijk hier alvast de volledige kalender van het F1-seizoen 2024

Het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt vanaf morgen in de winkel. Het magazine ligt vanaf donderdag in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Openhartig gesprek met Max: ‘Sportief succes bepaalt niet mijn hele leven’

Exclusief interview: Jos Verstappen over pieken en dalen

Op bezoek bij Jens Munser: Zo wordt Max’ helm gespoten

Fotoreportage: Het jaar van Max door de lens van Peter van Egmond

Doe mee en win: De grote F1 fotoquiz met prachtige prijzen

Extra: dubbelzijdige megaposter Max met de kalender van 2024

Win gesigneerde F1-boeken en de EA Sports F1 Game 2023

Alles over de laatste twee GP’s van 2023 in Las Vegas & Abu Dhabi en nog veel meer!