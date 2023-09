Het is een opmerkelijke ‘strategische samenwerking’, zoals het verbond tussen Viaplay en Formule 1, vandaag is gepresenteerd. De Nederlandse abonnementhouders van de streamingsdienst kunnen vanaf 2024 ook gratis gebruik maken van F1 TV Pro, het kanaal van rechtenhouder FOM. “Dit lijkt op een Houdini-act van Viaplay”, concludeert sportmarketeer Chris Woerts.

Chris Woerts las het persbericht dat zowel Viaplay als Formule 1 vrijdagochtend klokslag acht uur ’s ochtends de wereld instuurde met meer dan gemiddelde belangstelling. Waarom geeft een gemachtigde die daar naar verluidt jaarlijks €30 miljoen voor de F1-uitzendrechten neerlegt, een (veel goedkopere) concurrent op het eigen kanaal de speelruimte?

Is dat onder het motto ‘delen is vermenigvuldigen?’ Bestaat er geen angst dat abonnementhouders zullen overstappen naar een goedkoper abonnement met daarin ook allerlei (Engelstalige) shows, duiding en analyses? En waar ook het Nederlandse commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk gewoon te horen is? De samenwerking heeft, meldt het persbericht, betrekking op 2024. Dat is het laatste contractjaar van Viaplay met de FOM.

“Een verrassende move”, vindt Woerts. “Misschien is Viaplay er wel toe gedwongen. Ik denk dat het tweeledig is, er een diepere laag onder deze strategische samenwerking zit.” De sportmarketeer denkt ten eerste dat het een soort van ‘cadeautje’ is. “Ten tweede is de afspraak gemaakt voor één jaar, 2024. Het kan zomaar zijn dat er al afspraken gemaakt zijn voor langere tijd daarna.”

Jörgen Madsen Lindemann, Viaplay’s topman, ziet alleen maar voordelen. “De samenwerking met F1 TV Pro is de eerste in zijn soort. Het zet ons op pole-positie voor de toekomst”, beweert hij. Belangrijk onderdeel van Viaplay’s programmering is trouwens de exclusieve samenwerking met Max Verstappen. De streamingsdienst zendt onder meer documentaires over de wereldkampioen uit en is een partner van hem.

Woerts, hij had de primeur dat Viaplay Formule 1’s uitzendrechten van Ziggo had overgenomen, heeft begrepen dat de tender (de aanbesteding, red) voor de periode na 2024 voor Nederland is uitgesteld. Volgens hem omdat de FOM ‘prioriteiten heeft op andere markten’. “Viaplay heeft de financiën, zoals onlangs duidelijk werd, niet goed op orde. Dit lijkt op een Houdini-act. Wellicht probeert Viaplay op deze manier tijd te kopen.”

De Zweedse streamingsdienst meldt in het persbericht ‘dat de samenwerking wordt ondersteund door een innovatief zakelijk model waarbij de groei voor beide partijen unieke kansen biedt, met daarnaast als doel nog meer lokale kijkers aan te trekken dankzij een gecombineerd aanbod’. Viaplay, dat naar eigen zeggen ruim een miljoen abonnees heeft, wil in Nederland volgens Woerts ‘heel graag door met de Formule 1’. De uitzendrechten van de koningsklasse zijn, meent de sportmarketeer, van levensbelang. “Zonder Formule 1 is Viaplay weg in Nederland.”

Naast Viaplay aast ook Ziggo op Formule 1’s televisierechten, die het in 2022 voor minimaal drie jaar verloor. “Ziggo is veel abonnees kwijtgeraakt en heeft de sport hard nodig weer nieuwe abonnees te trekken”, oordeelt Woerts, die niet uitsluit dat ook Videoland (RTL) zich mogelijk in de biedingenstrijd zal gaan mengen. “Het worden interessante maanden.”

