Viaplay heeft de plannen voor de komende periode bekendgemaakt. Het Scandinavische mediabedrijf gaat flink afschalen om te bezuinigen en zal zich uit veel internationale markten terugtrekken. In Nederland lijkt de schade beperkt te blijven.

Al langere tijd gaat het niet goed met de financiële kant van Viaplay. De verliezen bleken fors te zijn, de groei minimaal, en als gevolg daarvan werd de volledige planning voor 2023 losgelaten. In Nederland besloot de streamingdienst eerder al om alle producties stop te zetten in afwachting van een nieuwe koers.

Die nieuwe koers is er nu. Viaplay presenteerde op donderdag de kwartaalcijfers en die zijn opnieuw niet goed. Het afgelopen kwartaal draaide het bedrijf een verlies van ongeveer €6.5 miljoen. Als gevolg daarvan wordt er nu besloten om de meeste internationale markten te verlaten. De focus zal vanaf nu alleen nog liggen op Scandinavië en Nederland. Dat betekent dat Viaplay zich terugtrekt uit de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Polen en de Baltische Staten.

De verwachting is nu dat er in de rest van het jaar een lichte stijging is in het aantal abonnees. Dit jaar en volgend jaar zal het bedrijf volgens de eigen modellen nog steeds verlies draaien, pas daarna trekt de winst weer een beetje aan. In Nederland is de organisatie relatief stabiel, al is de druk hier ook te merken. De groei in ons land was dit jaar kleiner dan verwacht en er zijn al de nodige ontslagen gevallen. Het kantoor in Amsterdam is inmiddels ook gesloten. Alleen de studio in Hilversum – waar de F1-uitzendingen worden opgenomen – is nog over.

Sinds de oprichting in 2018 is Viaplay gericht geweest op zo snel mogelijk zo veel mogelijk uitbreiden. Voor enorme bedragen werden de uitzendrechten van sportcompetities opgekocht, waaronder de Formule 1. In Nederland legde Viaplay dusdanig veel geld neer voor de uitzendrechten van de Formule 1 dat Ziggo simpelweg niet in staat was er tegenop te bieden.

