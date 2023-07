Viaplay verkeert in nog zwaarder financieel vaarwater dan in eerste instantie gedacht. Dat maakt nieuwe topman Jørgen Madsen Lindemann vandaag bekend via een persbericht op de website van het mediabedrijf. Viaplay gaat de volledige winstverwachting en financiële analyse van dit jaar loslaten vanwege de slechte situatie.

Vorige maand werd al bekend dat de financiële vooruitzichten van Viaplay bepaald niet goed waren. In Scandinavië zou de streamingdienst aanzienlijk minder winst maken dan in eerste instantie gedacht. Buiten de thuisregio zou het bedrijf zelfs flinke verliezen gaan draaien. Nederland is volgens analisten echter een uitzondering daarop, aangezien de kijkcijfers en het aantal abonnees hier stabiel genoeg zouden zijn.

Als gevolg van het slechte vooruitzicht trad de topman toen af en werd opgevolgd door Lindemann. Lindemann liet meteen een onderzoek uitvoeren naar de staat van het bedrijf en is daar schijnbaar van geschrokken. De nieuwe topman kondigt op donderdag namelijk aan dat er een hele reeks aan bezuinigingen doorgevoerd moet worden wil het bedrijf het hoofd boven water houden. In Nederland betekende dat al dat eerder deze maand de productie van alle nieuwe series voor het platform stopgezet werd. Bronnen bevestigen ook aan FORMULE 1 Magazine dat er in Nederland meerdere werknemers ontslagen zijn als gevolg van de financiële problemen.

Alles staat ter discussie

In het persbericht schrijft Lindemann dat “dit spreekt van een aanzienlijk zwakker financieel vooruitzicht voor met name de Scandinavische plannen. Dit komt door een toename van de vaste kosten, die niet uitgebalanceerd wordt door voldoende groei van de inkomsten of onze bezuinigingen.” Op 20 juli komt het bedrijf met verdere plannen om de verliezen tegen te gaan. Onderdeel daarvan is het schrappen van bepaalde producties en een heroverweging van de internationale afdelingen.

Viaplay kwam in 2022 voor het eerst in Nederland. De streamingdienst had voor haar debuut de uitzendrechten van verschillende sportcompetities binnengehaald, waaronder de Formule 1, de Premier League en Bundesliga van voetbal, en de internationale kampioenschappen darts. Voor die tijd waren de Formule 1-rechten in handen van Ziggo, dat regelmatig benadrukt heeft graag deze uitzendrechten weer terug te willen kopen van het Zweedse bedrijf.

