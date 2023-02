De Formule 1 is dit seizoen beter dan ooit te volgen via Formule1.nl, de website van FORMULE 1 Magazine. Naast regulier nieuws, interviews, columns en achtergronden zijn voortaan ook de Formule 1-video’s van Viaplay op de site te zien. Denk hierbij aan beelden van de inhaalacties van Max Verstappen en Nyck de Vries, samenvattingen van alle races en reacties na afloop.

Om alvast in de stemming te komen hieronder alvast een recap van de kampioensrace van Max Verstappen, afgelopen seizoen in Suzuka, Japan.





Marco Zwaneveld, hoofd sport van Viaplay Nederland, maakte de samenwerking tussen Viaplay en FORMULE 1 Magazine maandagochtend bekend in de nieuwste podcast van Paddockpraat. “Het is goed dat we ook FORMULE 1 Magazine als partner van Viaplay kunnen verwelkomen. Hoe meer mensen in aanraking komen met de sport Formule 1, hoe beter het is. Naast de actie op de baan kunnen de bezoekers van de site en app straks ook genieten van de beste en leukste momenten uit de studioprogramma’s zoals de talkshow F1 Shakedown”, aldus Zwaneveld.

,,De videobeelden van Viaplay betekenen een enorme inhoudelijke verrijking van onze website en zorgen ervoor dat we onze bezoekers nog beter kunnen bedienen. We zijn zeer verheugd dat Viaplay voor ons gekozen heeft als partner”, zegt Frank Woestenburg, chef redactie van FORMULE 1 Magazine.

“Ik geloof in de kracht van samenwerking. Het mes snijdt ook in dit geval aan meerdere kanten, met onze lezers en sitebezoekers als grote winnaars. We kunnen hen nu een breed en volledig pakket bieden via onze verschillende kanalen. Zo verzorgen presentatrice Amber Brantsen en commentator Nelson Valkenburg dit jaar een wisselcolumn in ons magazine. Ook daar zijn we enorm blij mee”, aldus André Venema, hoofdredacteur van FORMULE 1 Magazine.