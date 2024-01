Viaplay kan voorlopig het hoofd nog even boven water houden. Het Zweedse mediabedrijf heeft een overeenkomst bereikt met de aandeelhouders voor nieuwe financiële steun. De vraag is echter of het voldoende is om het bedrijf van faillissement te redden.

2023 was een dramatisch jaar voor Viaplay. De nieuwe CEO kreeg een afschuwelijk slechte financiële situatie van zijn voorganger en moest drastische maatregelen nemen. Het bedrijf gooide de volledige planning uit het raam en stelde zelfs de kwartaalcijfers een aantal keer uit. Meestal is dat geen goed teken.

Ook trok Viaplay zich terug uit de meeste markten waarin het actief was. Alleen Nederland en Scandinavië blijven nog over, aangezien het in Nederland relatief goed gaat met de streamingdienst. Maar ook in Nederland zijn kantoren gesloten en mensen ontslagen om de kosten te dekken. Met flinke verliezen in het afgelopen jaar is Viaplay op zoek naar een financieel wonder om nog te kunnen overleven.

Financieel noodpakket

10 januari was een cruciale dag voor Viaplay. Het bedrijf zat vandaag namelijk rond de tafel met verschillende aandeelhouders en geldschieters. De obligatiehouders waren eerder al akkoord met het plan. De aandeelhouders zijn nu ook overstag, en dat betekent dat Viaplay nog iets langer het hoofd boven water kan houden.

Het noodpakket zorgt voor een influx van ruim twintig miljoen euro. Daarin moet Viaplay echter wel een pijnlijke concessie doen: de Franse mediagigant Canal+ (eigenaar van Canal Digitaal en Online.nl) heeft nu een flink aandeel in Viaplay in handen. Naar verluidt aast Canal+ op de Formule 1-uitzendrechten in Nederland. Die twintig miljoen klinkt overigens als veel geld, maar aangezien de verliezen van Viaplay vorig jaar in de honderden miljoenen liepen, zet dit nog niet veel zoden aan de dijk.

Uitstel van executie

Mediakenner Ruud Hendriks ziet dit dan ook niet zozeer als een gouden uitkomst, maar als uitstel van executie. Aan Grand Prix Radio vertelt Hendriks: “’Viaplay staat er natuurlijk dramatisch voor. De beurswaarde is 36 miljoen euro. Voor een mediabedrijf is 36 miljoen bijna niks. Als je bijvoorbeeld naar Netflix kijkt, heb je het over honderden miljarden. Voor die 36 miljoen heb je niet alleen de naam maar ook alle uitzendrechten.”

“Dit is allemaal uitstel van executie”, vervolgt Hendriks. “Dit is een kwestie van even tijd overbruggen. In de mediawereld worden kleine spelers altijd opgegeten door grotere spelers. Mij lijkt dat het ook redelijk snel duidelijk wordt. Ziggo wil de rechten denk ik dolgraag terug maar niet tegen elke prijs, anders hadden ze al wel actie ondernomen. Als je puur kijkt naar het belang van de sport zit het gewoon niet goed bij Viaplay.”

