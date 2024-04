Tom Coronel is lovend over het huidige Formule 1-commentaar bij Viaplay en vindt het zelfs beter dan destijds bij Ziggo. “Voor mij als autosportkenner is dit serieus next level”, meent de coureur en analist in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Formule 1-commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk kregen met name in de beginperiode veel kritiek te verduren. “Dat begrijp ik ook allemaal, want verandering is moeilijk,” beaamt Coronel. “Maar we moeten niet vergeten dat Nelson iemand is die echt alles weet. Het was misschien eventjes wennen in het begin, maar het is gewoon een ander tijdperk.”

“Nelson komt uit een autosportgezin, zijn vader was zelfs mijn teambaas bij Geva Racing. Als ik soms die commentaren lees, dan denk ik: ’Jullie hebben geen idee waar Nelson vandaan komt!’ Hij zit zo diep in de autosportmaterie, hij doet management van rijders, kent alle teambazen”, weet de F1-analist. “Zak Brown, de huidige baas van McLaren, sliep vroeger gewoon bij hun thuis op de bank. Nelson weet echt waar hij het over heeft.”

“Melroy past daar als co-commentator perfect bij met zijn visie als autocoureur. Dat is natuurlijk het mooie van duo-commentaar waar ik een fan van ben en ik vind het heel knap hoe ze dat neer hebben gezet.” Coronel geeft aan verbaasd te zijn dat het duo niet sneller is omarmd in Nederland, maar wijt dat aan de grote fanbase van Olav Mol en Jack Plooij. “Dat begrijp ik ook want zij zijn altijd de stemmen geweest van de Formule 1. Maar er is een nieuw tijdperk aangebroken en ik vind Nelson en Melroy gewoon erg sterk. Het is misschien een harde uitspraak, maar ik vind ze gewoon beter. Voor mij als autosportkenner is dit serieus next level.”

In de podcast zoomen we verder in op de werkzaamheden van Coronel als analist en pitreporter bij Viaplay, de grote verschillen met Ziggo, waarin het huidige format nog in kan groeien en de strijd om de Formule 1-rechten. Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast. Vanuit de redactie sluiten Frank Woestenburg en Bas Holtkamp aan, mis het niet!