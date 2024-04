Viaplay lijkt de beste papieren te hebben de Formule 1-uitzendrechten, die het nu bezit en vanaf volgend jaar vrijkomen, binnen te slepen. Volgens ingewijden is de aangekondigde samenwerking met SBS9, dat vanaf 5 april Viaplay TV gaat heten, één van de factoren die zwaar in het voordeel van de streamingsdienst wegen.

Het gonst al maandenlang van de geruchten: verliest streamingsdienst Viaplay na drie jaar alweer de Formule 1-rechten? Ziggo Sport, tot 2022 zendgemachtigde van de koningsklasse, zou volgens diverse partijen van rechtenhouder FOM de voorkeur hebben. Maar daar lijkt het niet op dankzij de constructie die de streamingsdienst in allerijl heeft opgetuigd met Talpa Networks SBS9, de zender van mediamagnaat John de Mol.

Volgens een ingewijde is toegankelijkheid van de Formule 1 op het zogenaamde ‘open’ net een van de kernvoorwaarden voor het verkrijgen van de tv-rechten. En daaraan heeft Viaplay in de nieuwe constructie nu voldaan, zoals SkySports Duitsland dat eerder deed met RTL. Een aantal races zal ook live op Viaplay TV worden uitgezonden, net als vrije trainingen en kwalificaties. Hoeveel dat er precies worden en wanneer is nog onbekend.

‘Bredere benadering van de sport’

Daarnaast zijn er signalen dat Viaplays ‘bredere benadering van de sport’, de uitgebreide aandacht voor de supportseries en de eerder aangekondigde samenwerking met F1TV (eigendom van FOM) goed zijn gevallen bij de rechtenhouder.

Namens het Zweedse mediabedrijf onderhandelt Peter Nörrelund al maanden met de FOM de rechten opnieuw voor zijn werkgever, die lang in zwaar weer verkeerde, binnen te halen. De Deen lijkt zijn missie te hebben volbracht, zo verzekert een ingewijde. Naar verluidt moet het nieuwe contract, waarschijnlijk voor een periode van vier jaar, alleen nog worden uitgewerkt.

De Mol al langer geïnteresseerd in F1

Voor de streamingsdienst is het verwerven van de F1-rechten van levensbelang. Met ruim een miljoen abonnees, vooral race- en Max Verstappen-fans, zou het kwijtraken daarvan een grote klap betekenen. Dat Viaplay uiteindelijk de handen ineen heeft geslagen met Talpa Network is op zich niet vreemd. De Mol liet in het verleden al weten geïnteresseerd te zijn in de uitzendrechten van de Formule 1. In 1996 was hij de grondlegger van sportzender Sport7, een lang gekoesterde droom van hem. Het initiatief draaide uit op een kostbare flop. Na drie maanden ging de stekker er alweer uit.

Naast Formule 1 zal Viaplay TV ook voetbal uit de Duitse Bundesliga, Engelse Premier League, darts en hockey gaan uitzenden. Talpa bezit nu nog de tv-rechten van UEFA’s Europa- en Conference League, maar is die vanaf volgend seizoen kwijtgeraakt aan Ziggo Sport.

