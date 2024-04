Na de uitvalbeurt van Max Verstappen in Melbourne laat Red Bull niks aan het toeval over. Naar verluidt komt het team uit Milton Keynes met een flinke upgrade naar de GP van Japan. Het is de eerste grote wijziging voor de RB20 – die in de eerste twee races van het seizoen niet te kloppen was. De messen zijn geslepen, want ook concurrent Ferrari introduceert wat upgrades op Suzuka.

De Telegraaf heeft het over een “flink pakket aan updates, die de RB20 nóg sneller moet maken.” Binnen de paddock gaat er een gerucht dat de upgrade van Red Bull vooral in het sidepod-design te zien is. Sterker nog, men verwacht dat het team de sidepods helemaal gaat verwijderen. Tijdens de lancering van de nieuwe auto in februari werd er ook al een ontwerp getoond zonder grote luchtinlaten aan de zijkant.

Mocht de upgrade van Red Bull inderdaad met de sidepods te maken hebben, zou dat een behoorlijke tik zijn voor Mercedes. De Duitse renstal experimenteerde anderhalf jaar lang met een zero sidepod-design, zonder succes. Max Verstappen wil nog niet teveel kwijt over de update aan zijn bolide. “We zullen zien”, lachte hij in aanloop naar het raceweekend in Japan. “De kleur is nog steeds hetzelfde.”

Ferrari

Concurrent Ferrari is nog steeds gefocust op Imola. Daar zal het team uit Maranello de eerste grote upgrades presenteren. In Suzuka kunnen we slechts wat kleine aanpassingen verwachten. “De significante updates komen later dit seizoen”, aldus Carlos Sainz. “Voor nu hebben we wat kleine aanpassingen gemaakt aan de achterophanging.” De Spanjaard is nog steeds overtuigd dat het gat met Red Bull kleiner zal worden.

