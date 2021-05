Volgens voormalig Formule 1-coureur Marc Surer heeft Ferrari een auto die goed genoeg is voor de derde plek en ook in Bakoe weer voor een verrassing kan zorgen.

Ferrari ging als een speer over de straten van Monaco. Charles Leclerc veroverde op zaterdag pole position en Carlos Sainz finishte de race een dag later op P2. Als Leclerc had kunnen starten had het team uit Maranello grote kans gehad op het eerste dubbele podium sinds Singapore 2019.

Lees ook: Verstappen blijft nuchter: ‘Nog een lange weg te gaan’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto denkt dat Monaco een uitzondering is geweest, maar voormalig Formule 1-coureur Marc Surer gelooft dat de SF71 ook in Bakoe kan verrassen. “Ferrari was stabieler op de kerbs dan ieder ander team”, zegt de Zwitser. “Dat is een goed teken.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Bakoe kent een technisch lastige sectie, waar veel vertrouwen nodig is in de bochten. Volgens Surer heeft Ferrari een geweldige wielophanging, die de auto stabiel houdt over de kerbs. Dat zou betekenen dat de Scuderia een voordeel heeft in bochtige sectoren. “Als de auto stuitert, kun je niet accelereren”, zegt hij. “Maar wanneer je stabiel bent, kun je direct vol gas geven.”

Lees ook: ‘Enige klasse die gezond genoeg was na pandemie’: Alonso legt uit waarom hij voor terugkeer in de Formule 1 koos

Surer gelooft dat Ferrari in Bakoe het trucje uit Monaco zou kunnen herhalen. “Dat voordeel dat ze in Monaco hadden, werkt ook goed in Bakoe”, zegt hij. Maar Red Bull en Mercedes verslaan, dat wordt lastig. “Dat ze de twee topteams verslaan is typisch Monaco”, aldus de voormalig coureur van Brabham en Arrows. “Ik kan me niet voorstellen dat ze dat op andere circuits kunnen doen. Maar de derde plek is zeker mogelijk.”