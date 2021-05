Max Verstappen leidt voor het eerst in zijn carrière het Formule 1-wereldkampioenschap en Red Bull staat voor het eerst sinds 2013 bovenaan bij de constructeurs. Toch vindt de Nederlander dat het team stappen moet maken.

De voorsprong van Red Bull is marginaal. Slechts één punt loopt de Oostenrijkse renstal voor op concurrent Mercedes. De marge van Verstappen is slechts vier punten ten opzichte van Lewis Hamilton. Nog geen reden om de slingers al buiten te hangen dus. “Als de voorsprong er aan het eind van het jaar nog is, zou dat fantastisch zijn”, zegt Verstappen. “Maar we hebben nog een lange weg te gaan.”

Lees ook: F1 denkt na over bonuspunten voor grand slam

Verstappen vindt dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering. “Op normale circuits is Mercedes nog steeds de favoriet”, zegt hij. De Volgende race in Bakoe is echter weer een stratencircuit. Ondanks het grote verschil in benodigde downforce, denkt Verstappen ook daar een goede auto te zullen hebben. “Normaal gesproken zouden we daar best competitief moeten zijn. We zullen het zien.”

(Photo by Zak Mauger / LAT Images)

In Bakoe rijden de coureurs met een stuk minder downforce dan in Monaco. “Je hebt een lang recht stuk en heel weinig grip. Je kunt de twee circuits niet met elkaar vergelijken”, aldus Verstappen, die in Azerbeidzjan hoopt direct uit de startblokken te schieten. De Nederlander klaagde donderdag na de vrije trainingen nog over de grip van zijn RB16B in Monaco. “Hoe we hier donderdag startten, willen we in Bakoe voorkomen.”

Lees ook: Video: Mercedes legt uit wat er mis ging bij de strategie van Hamilton in Monaco

De goede vorm waar Verstappen en zijn team in verkeren is geen garantie voor succes in Bakoe. De leider van het kampioenschap finishte nog nooit op het podium in de hoofdstad van Azerbeidzjan. In 2018 viel Verstappen uit na een ongeluk met toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo. Natuurlijk stond hij voor afgelopen weekend ook nooit op het podium in Monaco.