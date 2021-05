De F1 overweegt om coureurs te belonen met bonuspunten als ze tijdens een GP-weekend een zogenaamde grand slam behalen. Indien die bonuspunten voor een perfect weekend zouden ingevoerd worden, is dat voorlopig enkel tijdens de weekends waarin geëxperimenteerd wordt met de sprintrace.

De F1 zal in 2021 tijdens drie Grands Prix experimenteren met sprintraces, die Sprint Qualifying als officiële naam krijgen. Silverstone krijgt in juli de eer voor het eerst zo’n experimenteel raceweekend te organiseren. Tijdens de sprintkwalificatie racen de coureurs op de zaterdagmiddag van een Grand Prix-weekend over een afstand van 100 kilometer. Het resultaat van de sprintrace bepaalt vervolgens de startopstelling voor de Grand Prix op zondag.

De winnaar van de sprintkwalificatie krijgt naast polepositie ook drie punten in het kampioenschap. Nummer twee krijgen twee punten, de derde een punt, maar de coureurs kunnen mogelijk nog meer punten verdienen. Dat vertelt Formule 1-CEO Stefano Domenicali in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

De F1 denkt erover na om coureurs die tijdens zo’n sprintraceweekend erin slagen een grand slam te behalen, te belonen met bonuspunten. “Voor de coureurs denken we aan het uitdelen van bonuspunten, mocht een coureur een grand slam behalen: pole-position, de overwinning in de sprintrace en de zege in de Grand Prix op zondag. Als het succesvol blijkt, kan het een permanent onderdeel worden”, aldus Domenicali in de Italiaanse krant.

