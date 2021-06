En plots waren daar twee polepositions voor Charles Leclerc en Ferrari. De Scuderia is in de schaduw van het titelgevecht tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen hard aan het werk om in 2022 goed voor de dag te komen. “Ze investeren meer in de auto van volgend jaar dan in de huidige. En waarom zouden ze ook, als je kijkt naar waar ze nu staan?”, oordeelt oud-coureur en tv-analist Johnny Herbert.

Er was een periode twee seizoenen geleden dat Ferrari op de rechte stukken als een raket ging. Dat is nu omgedraaid getuige de prestaties in Monaco en Baku, vooral in de bochtige, nauwe straten was de Ferrari erg goed op dreef. “Het ziet er toch naar uit dat Ferrari ergens iets heeft gevonden om de SF21 te verbeteren”, gelooft Herbert. Charles Leclerc scoorde zowel in zijn thuisstad als in Azerbeidzjaanse hoofdstad de poleposition.

“In zulke bochten genereren we veel grip, zowel mechanisch en aerodynamisch”, merkt Carlos Sainz al op. In Bakoe werd daarmee het tekort aan topsnelheid op de lange, rechte stukken gecompenseerd. “We benutten het potentieel van de auto hier volledig”, zeg Sainz.

Herbert denkt dat de twee poles die Leclerc heeft weten te scoren – met de nodige dosis geluk –incidenten zullen blijken. “Het totale pakket van de Ferrari is niet compleet genoeg om zich met de top te kunnen meten”, zo luidt zijn oordeel. “Je moet elke race constant zijn om voor poles en overwinningen mee te doen, zoals Mercedes en Red Bull. Zover is Ferrari niet, het vecht met McLaren voor de plaatsen achter die twee topteams.”

“Maar wie weet: misschien verrassen ze ons nog. Want laten we eerlijk zijn: wie had nu verwacht dat Ferrari in Bakoe weer op pole zou staan? Ik niet, het is ook niet logisch. Maar soms bestaat logica niet in de Formule 1. Gelukkig maar.”

