In de verhitte strijd voor de derde plek in het constructeurskampioenschap, was McLaren in Azerbeidzjan vooral bezig de schade te beperken, zegt teambaas Andreas Seidl. Het team moet P3 voor nu laten aan Ferrari, maar er is nog niets verloren.

Lando Norris en Daniel Ricciardo kwamen op de straten van Bakoen duidelijk snelheid tekort ten opzichte van de Ferrari’s. Een ongeluk van Ricciardo in Q2 en een slechte start van Norris plaatsten beide McLarens buiten de top tien na de eerste paar bochten van het circuit, terwijl de Ferrari van Charles Leclerc het veld aanvoerde. Uiteindelijk pakte het Britse team slechts vier punten minder dan Ferrari. Teambaas Seidl kan daar wel mee leven.

“Als je negende en dertiende start en na een paar bochten twaalfde en dertiende ligt, dan is finishen op P5 en P9, allebei slechts één positie achter de Ferrari’s, gewoon schadebeperking”, wordt Seidl geciteerd door PlanetF1.com. “We hadden ons zaterdag gewoon beter moeten kwalificeren. Dan is je zondag een stuk makkelijker. Ik denk dat we snel genoeg waren om verder vooraan te staan.”

(Photo by Zak Mauger / LAT Images)

Seidl is tevreden met hoe Norris en Ricciardo zondag hebben gereden. “Zodra je in een treintje terecht komt, kun je niet veel meer doen doen”, zegt de Duitser. “Het is goed werk van beide coureurs om hun hoofd rustig te houden in een lastige race.” Een extra lichtpuntje voor McLaren is dat na het uitvallen van Max Verstappen en de fout van Lewis Hamilton, Norris de enige coureur is die dit seizoen iedere race punten scoorde.

Door de extra vier punten van Ferrari is McLaren zijn derde plek in het kampioenschap kwijt. Hoewel Seidl vindt dat het team zich goed staande heeft gehouden, denkt hij ook dat er meer te halen viel voor zijn team. “Als het voluit racen zou zijn geweest, had het heel interessant kunnen zijn met de bandendegradatie van de Ferrari’s”, zegt hij. “Maar uiteindelijk maakt het niets uit. We moeten het op zaterdag en zondag goed doen en daar moet je voor werken. Dan krijg je als team de resultaten die je verdient en dat is onze focus.”