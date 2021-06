Twee achtereenvolgende polepositions voor Ferrari is alweer best een tijd geleden. Na succes in Monaco, was het in Bakoe weer raak. Reden voor een klein feest. Toch overheerst er een dag later bittere teleurstelling. Op het eerste podium van het seizoen zonder Max Verstappen of Lewis Hamilton, was ook geen Ferrari te bekennen.

In 2019 pakte Ferrari tussen de Grand Prix van België en die van Mexico zes polepositions op rij. Het lijkt zo ver weg, want Ferrari is diep gezonken in rampjaar 2020. Intussen knokt de Italiaanse renstal zich wel behoorlijk terug. In Azerbeidzjan was Charles Leclerc voor de tweede keer op rij het snelste op de zaterdag, terwijl Ferrari zelf zijn kansen in Bakoe laag inschatte. Het bleek een vloek, want Leclerc werd uiteindelijk slechts vierde. De andere Ferrari-coureur, Carlos Sainz, viel van P5 terug naar P8. “Maar we boeken vooruitgang”, zegt teambaas Mattia Binotto.

Binotto is vanzelfsprekend teleurgesteld na de tegenvallende zondag. “Het was niet onze beste race”, wordt hij geciteerd door de officiële F1-website. “Ik denk dat we iets beters hadden verwacht na de kwalificatie. Het was een lastige race. We waren op veel vlakken niet perfect.” De Italiaan probeert optimistisch te blijven en ziet ruimte voor verbetering. “Het resultaat is wat het is. Zoals gebruikelijk is dit weer een geleerde les.”

Ondanks het gebrek aan pace tijdens de race, doet Ferrari wel goede zaken in Azerbeidzjan. Met de vierde en achtste plaats verovert het 16 punten en gaat het McLaren, dat er 12 pakte, voorbij in het constructeurskampioenschap. Voor het eerst sinds de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone vorig jaar, staat Ferrari nu weer derde in het wereldkampioenschap. “Dat we derde staan laat denk ik zien dat we progressie maken”, zegt Binotto. “We leren van de auto. We halen er meer uit dan aan het begin van het seizoen en we weten dat er meer ontwikkelingen aan zitten te komen.”

Maar er is nog steeds een lange weg te gaan voor Ferrari. “Er zijn zeker twee auto’s sneller dan wij”, refereert Binotto naar Red Bull en Mercedes. “Het was geweldig om hier en in Monaco een poleposition te hebben, maar het reflecteert niet waar we echt staan.” Binotto zag positieve en minder positieve punten tijdens het Grand Prix-weekend in Bakoe, maar wil graag blijven leren van de fouten van het team. “Nu komen er drie races achter elkaar aan. Het team zal zeker gefocust zijn, positief blijven en proberen het beter te doen in de toekomst.”