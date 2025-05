Oude liefde roest niet! Valtteri Bottas maakte afgelopen weekend zijn terugkeer in een Mercedes – niet in de nieuwste bolide, maar in de legendarische W11 uit 2020. De Fin testte op het Circuit Paul Ricard, het voormalige decor van de Grand Prix van Frankrijk. Bottas is, sinds hij na 2024 geen nieuw contract kreeg aangeboden bij Sauber, test- en reservecoureur voor Mercedes. Tussen 2017 en 2021 reed hij vijf seizoenen voor de Duitse renstal.

Valtteri Bottas mocht dit weekend weer even proeven van de Formule 1, middels een aantal testrondjes met Mercedes op Circuit Paul Ricard. Dat deed hij in de voor hem welbekende W11. Eerder dit jaar kwam Bottas al in actie in de MCL60, de McLaren-bolide van 2023. Die test werd gezien als voorbereiding op een mogelijke invalbeurt, mocht McLaren onverhoopt een coureur moeten missen. Mercedes en McLaren delen al jaren reservecoureurs – eerder mocht ook Mick Schumacher al testen met een auto van de papaja’s.

Bekroonde bolide

De keuze voor de W11 is opvallend, maar niet zonder reden. De bolide geldt als misschien wel de snelste Formule 1-auto aller tijden. In 2020, een seizoen getekend door de coronapandemie, behaalde Mercedes met Bottas en Lewis Hamilton dertien overwinningen en vijftien polepositions. De auto stond bekend om zijn ongekende hoeveelheid downforce en verbrak op diverse circuits het ronderecord. Hoewel de W11 niet de meest succesvolle auto is qua overwinningen in één seizoen – die eer gaat naar de RB19 van Red Bull – wordt deze nog altijd beschouwd als het absolute hoogtepunt van Mercedes’ dominantie in het hybridetijdperk.

Toch verliep het coronaseizoen niet geheel vlekkeloos voor Mercedes. Hamilton greep op Monza naast een nieuwe overwinning door een strategische fout, en George Russell betreurde een lekke band na een pitstopblunder. De Brit viel tijdens de GP van Sakhir in voor Lewis Hamilton en had zomaar kunnen winnen tijdens zijn Mercedes-debuut. Bottas won in 2020 twee Grands Prix met de W11, evenals Max Verstappen, die ook twee keer als eerste over de streep kwam. Pierre Gasly en Sergio Pérez wonnen beiden één race, terwijl Hamilton met elf zeges zijn zevende titel in de wacht sleepte.



