Damon Hill, de wereldkampioen van 1996, heeft Mercedes ‘nog nooit zo gezien’ als nu, met het team dat volgens hem zoekende is terwijl Red Bull haar zwakke plekken blootlegt.

Dat stelt Hill in de F1 Nation-podcast. “Het wordt een interessant verhaal voor de rest van het jaar om te zien wat er gebeurt met het tot op heden zo harmonieuze Mercedes-team”, zegt Hill, die afgelopen weekend in Frankrijk een Mercedes zag dat ‘uit balans oogde’. “Ze leken zich ook zorgen te maken. Als team heb ik ze nog nooit zo gezien.”

Wat Hill ook verraste, is dat Lewis Hamilton – die de strategische strijd in Frankrijk verloor van Max Verstappen en Red Bull – het wel oké leek te vinden. “Hij leek zich geen zorgen te maken om het feit dat zijn team over de radio toegaf dat ze fouten hadden gemaakt en niet echt wisten waar ze het hadden verloren.”

‘Red Bull legt zwakke plekken bloot’

Nu de titelstrijd zo fel is, legt Red Bull volgens Hill ‘de zwakke plekken van het Mercedes-pakket bloot’. Als gevolg is Mercedes volgens hem zoekende – naar performance en of er iets mis is met de auto. “Mercedes zoekt nu naar dingen die er misschien niet zijn en dan kun je verdwalen.”

Als voorbeeld daarvan wijst Hill onder meer naar de veelbesproken chassiswissel van Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas in Frankrijk. “Soms moet je echter gewoon geduld hebben, even settelen en dan komt de rondetijd wel”, zegt Hill.

Strijd der keizerrijken

Wat de strijd volgens de wereldkampioen van 1996 nog een extra randje geeft, is de rol die Red Bull-teambaas Christian Horner speelt. “We weten van hem dat hij er totaal geen moeite mee heeft een verslagen rivaal nog even verbaal ‘een steekje’ te geven als er iets fout gaat. We hebben dit jaar ook al wat vileine reacties over en weer gezien.”

Dat Mercedes het moeilijk heeft terwijl Red Bull de weg naar boven heeft gevonden, geeft volgens Hill een extra dimensie aan een titelgevecht dat op ‘oorlog’ kan uitdraaien. Hill verwijst daarbij zelfs naar de theorie van Thucydides uit de klassieke oudheid: “Als een keizerrijk instort terwijl een ander imperium oprijst, krijg je oorlog.”