Ross Brawn is tegenwoordig de sportief directeur van de Formule 1, maar was in een vorig leven teambaas van Mercedes. Sinds Toto Wolff daar het stokje overnam, heeft het team echter nog nooit zo onder druk gestaan als nu. “Ik ben blij dat ik niet bij Mercedes aan de pitmuur zit!”

Brawn speelde een hoofdrol binnen Mercedes’ Formule 1-team nadat de Duitse automaker eind 2009 zijn titelwinnende Brawn GP overnam. Mercedes kende vanaf 2010 echter niet bepaald een vliegende (her)start in de Formule 1. Het team moest opnieuw worden opgebouwd, met Brawn in het begin alleen aan het roer. In 2013 sloten Toto Wolff en Niki Lauda zich echter aan bij het management, met Brawn die eind dat jaar vertrok.

In 2014 begon met het hybride-tijdperk ook het Mercedes-tijdperk, met het team dat sindsdien telkens kampioen is geworden. Dit jaar ondervindt het echter geduchte tegenstand van Red Bull, dat in beide kampioenschappen aan kop gaat. Mercedes staat dus onder druk. “Dat is voor het eerst in de zeven jaar dat Toto de touwtjes in handen heeft. Het wordt fascinerend om te zien hoe ze met die druk omgaan”, schrijft Brawn in zijn column op Formula1.com.

Afgelopen weekend zag Brawn Mercedes de Grand Prix van Frankrijk in een strategisch duel verliezen aan Red Bull. Hoewel het volgens Brawn zomaar andersom had kunnen uitpakken, is hij blij dat hij er als neutrale toeschouwer naar kon kijken. “Mijn vrouw vroeg me: ‘wat zou jij doen als je weer aan de Mercedes-pitmuur zat?’ Ik kon alleen maar antwoorden dat ik blij ben dat ik daar niet meer zit! Ik ben er te oud voor en het zou slecht zijn voor mijn bloeddruk!”

Het huidige titelgevecht tussen Mercedes en Red Bull en Lewis Hamilton en Max Verstappen, is volgens Brawn namelijk ‘een klassieker’. “We beseffen hierdoor nu ook wat we de afgelopen jaren hebben gemist”, denkt hij. “Sinds Nico Rosberg in 2016 kampioen werd, hebben we dit niet meer gezien. Het gaat echt hard-tegen-hard, maar op een sportieve manier. Dat is geweldig om te zien.”

