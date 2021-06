De laatste twee bochten van de Red Bull Ring zijn snel, spectaculair en ook nog eens allesbepalend voor zowel de kwalificatie als de race. Door meerdere elementen: er zijn de track limits, er is kans op file en een slechte aanloop kan de hot lap dusdanig verknallen voordat hij begonnen is.

Met rondjes van 65 seconden is de Red Bull Ring een ultrakort baantje, het maakt de laatste sector belangrijk. In de eerste plaats omdat er bij de exit van de Jochen Rindt Kurve (bocht 9) en de A1 Kurve (bocht 10) streng wordt gehandhaafd op track limits. Vier wielen buiten de kerb betekent rondje geschrapt. Gebeurt dat in bocht 10, dan wordt de volgende ronde ook meteen ongeldig verklaard.

Vanaf de kant gezien is het een spectaculair gedeelte van de baan. Bocht 9 wordt met dik 240 kilometer genomen, de downforce en de grip is zo vanaf enkele tientallen meters gezien indrukwekkend. Het geluid van de kerbs bij die snelheid, de lift en het terugschakelen voor bocht 10 waarbij door het kuiltje op de apex nog wat vonken de lucht in worden geschoten.

Tegen het einde van de sessie merk je ook steeds meer verschillen op, al zijn ze minimaal. Met die hoge snelheden is het roteren van de auto esssentieel. Iets wat de Haas in ieder geval ontbeert, geen verrassing natuurlijk. Het is met het blote oog duidelijk waarneembaar hoeveel moeite Mick Schumacher en Nikita Mazepin hebben om snelheid in bocht 9 en 10 mee te nemen. De laatste ziet tot twee keer toe een rondetijd geschrapt worden wegens track limits.

Andere auto’s die onrustig ogen tijdens de openingssessie zijn onder meer de Mercedessen. Hamilton en Bottas zijn overduidelijk op zoek naar de limiet maar tijdens de vliegende rondes breekt de Mercedes regelmatig plots uit, vooral in de laatste knik. De vier tienden achterstand aan het einde van de sessie laten zien dat er daar nog werk aan de winkel is. De Mercedes en ook de McLaren leunen in die laatste bocht erg ver door op hun linkerkant waarbij het uiteinde van de voorvleugel regelmatig over het asfalt schuurt. De Red Bull in handen van Verstappen oogt alsof hij op rails rijdt, vanaf minuut 1 eigenlijk. Verstappen staat meteen aan en komt meteen in een ritme. Hij heeft eigenlijk alleen last van verkeer.

En dat verkeer kan in die laatste sector nog weleens een rol gaan spelen tijdens de kwalificatie. In een poging een vrij stukje baan te vinden, kwam het in de eerste sessie van het weekend al eens tot een opstopping waarbij er ook nog eens iemand van achteren op volle snelheid aan kwam rijden. Fans die volgende week in Oostenrijk de snelheid en de grip van een Formule 1 van dichtbij willen zien, doen er goed aan een kaartje te kopen voor de tribune bij bocht 10.