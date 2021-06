Om meer discussies over track limits te voorkomen, is er op de Red Bull Ring besloten om bocht 6 aan te passen. De grindbak ligt nu dichter bij de baan, terwijl de sausage kerbs zijn verwijderd. Wedstrijdleider Michael Masi verwacht met de verandering geen protesten meer te hebben dit weekend.

In bocht 6 van de Red Bull Ring gelden geen track limits volgens de documenten die Masi naar alle teams heeft gestuurd. Toch denkt de wedstrijdleider dat de aanpassing nodig was om te kunnen verzekeren dat er geen problemen zouden zijn tijdens de race of kwalificatie.

“Bij het uitkomen van bocht 6 hebben we de de kerbs versmald en de grindbak dichter bij de rand van het circuit gelegd”, zegt Masi tegen Autosport. “Er was eerst een dubbele kerb. Dus eerst rood en wit, dan groen en wit, en dan gele ‘sausages’. Die zijn verwijderd.” De gele ‘sausage kerbs’ raakten in Frankrijk afgelopen weekend nog in opspraak, omdat teams klaagden dat ze te veel schade aan de auto aanrichtten wanneer de coureur wijd ging in bocht 2.

De grindbak ligt nu dichterbij, maar volgens Masi hebben de coureurs wel wat marge voor kleine fouten. “We streefden naar twee meter van de rand van de baan”, legt de Australiër uit. “Dat is ongeveer de breedte van de auto, en dan begint het grind.” Masi is erg tevreden over de aanpassing. “Met de manier waarop de baan is veranderd voor 2021, kan er eigenlijk niets fout gaan in bocht 6.”

Valtteri Bottas zet zijn Mercedes in bocht 6 in de muur tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, 2019. (Photo by Glenn Dunbar / LAT Images)

Bocht 9 & 10

De enige plek op het circuit waar de track limits nog wel in de gaten zullen worden gehouden zijn bocht 9 en 10, de laatste bochten van de Red Bull Ring. Masi heeft in die bochten vorig jaar al een kleine wijziging doorgevoerd. “In 2019 hadden we daar gele hobbels liggen, maar in 2020 zijn die verwijderd”, vertelt hij. “Vooral vanwege de snelheden die daar behaald worde, vond ik ze daar niet gepast.”

Voor de rest is de bochtencombinatie vrijwel identiek aan voorgaande jaren. “Zoals we het vorig jaar hebben achtergelaten, daar beginnen we ook weer mee dit weekend”, vertelt Masi. “Ik denk dat iedereen wel weet waar de grens ligt in die twee bochten en dat vinden ze prima.” Voor de zekerheid legt hij het nog één keer uit: “Als je met alle wielen voorbij de rood-witte kerbs gaat, dan wordt je rondetijd geannuleerd. En ook de volgende ronde, want die snelheid neem je natuurlijk mee het rechte stuk op.”