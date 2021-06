Lando Norris ontpopt zich dit seizoen tot een waar fenomeen. De Jonge Brit stond dit jaar al twee keer op het podium en blijkt zelfs voor de ervaren Daniel Ricciardo een lastige teamgenoot. Volgens voormalig wereldkampioen Nico Rosberg heeft Norris alles in huis om zelf wereldkampioen te worden.

Norris stond in Imola en Monaco op het podium en is de enige coureur die dit seizoen alle races in de punten finishte. Na zeven races heeft de Brit maar liefst 76 punten weten te verzamelen. Dat zijn er 17 meer dan de 59 punten van Valtteri Bottas. Norris bekleed daarmee de vierde plek in hat kampioenschap. Zijn teamgenoot Ricciardo worstelt meer met de MCL35M en staat op een schamele 34 punten.

De wereldkampioen van 2016 is zeer onder de indruk van de prestaties van Norris dit seizoen. “Lando is in de vorm van zijn leven, hij rijdt zo goed”, zegt Rosberg op Sky F1. “Natuurlijk zit hij ook op wolken met dat nieuwe contract, een nieuwe meerjarige deal. Hij is echt indrukwekkend, een geweldige toekomstperspectief voor de Britten.” Volgens Rosberg is Norris zelfs goed genoeg om titels te winnen. “Lando heeft alles wat nodig is om wereldkampioen te worden. Hij bewijst het dit jaar meer dan ooit tegen Daniel, die een fenomenale coureur is. De manier waarop hij dit jaar domineert is echt indrukwekkend.”

Ricciardos resultaten vallen tot op heden ietwat tegen. Volgens Rosberg, zal het The Honeybadger wel verbaasd hebben zo een grote kluif aan Norris te hebben. “Daniel heeft het moeilijk gehad”, zegt de Duitser. “Afgelopen weekend kroop hij wat dichterbij, maar hij is nog steeds niet op zijn best.”

Rosberg sympathiseert met Ricciardo. “Het is verschrikkelijk om een auto te hebben die niet helemaal goed voelt”, zegt hij. “Dan voel je dat vertrouwen niet.” Maar voor de Australiër zou de situatie zelfs nog erger zijn dan dat. “Daniel denkt soms ‘wauw, dat was een geweldige ronde’, zoals in Monaco, en kijkt dan naar de rondetijd en is acht tienden verwijderd van Lando. Op dat moment wordt het mentaal echt moeilijk voor je als coureur en dat is echt niet leuk.”