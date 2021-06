Red Bull-coureur Sergio Pérez vindt het niet erg dat het team nog geen haast heeft om hem een nieuw contract aan te bieden, maar wil ook weer niet te lang wachten. “Daar heb ik slechte ervaringen mee.”

Pérez is dit jaar nieuw bij Red Bull, maar maakt een behoorlijke indruk als teamgenoot van Max Verstappen. De Mexicaan pakte in de eerste zeven races één overwinning en staat derde in het WK. Is het dan niet eens tijd om het over een nieuw contract te hebben, aldus de vraag aan Pérez tijdens de FIA-persconferentie? “Op het moment zijn we erg druk met alle races”, vertelt Pérez. “Er komt echter nog wel een tijd om het over te hebben.”

Geen eeuwig geduld

Tegelijkertijd, zegt Pérez ‘moet het niet te lang duren’. “Want daar heb ik slechte ervaringen mee.” In 2013 kreeg Pérez pas heel laat in het seizoen te horen dat McLaren het jaar erop niet met hem door zou gaan. Toen kon hij nog maar net een zitje vinden bij Force India. In 2020 had hij vervolgens een doorlopend contract op zak met Racing Point/Aston Martin, maar kreeg in september toch te horen dat het team in 2020 voor Sebastian Vettel in plaats van hem zou gaan.

Lees ook: Pérez: ‘Staat nergens dat ik niet met Verstappen mag vechten’

Pérez was zo dus lang ‘transfervrij’ en werd uiteindelijk pas in december 2020, na afloop van het seizoen, door Red Bull gestrikt voor 2021. Gezien zijn prima start in dienst van Red Bull, maakt Pérez zich echter niet al te veel zorgen. “Het komt vanzelf als je lekker in het team ligt”, zegt hij over een mogelijke nieuwe deal. Goed nieuws voor Pérez is dat Red Bull-teambaas Christian Horner en topman Helmut Marko vooralsnog erg positief over hem zijn.

Lees ook: Horner looft ‘fenomenale’ Pérez: ‘Hij is een extra wapen voor Red Bull’