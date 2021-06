Sergio Pérez stond zondag na de Grand Prix van Frankrijk voor de tweede achtereenvolgende keer op het podium voor Red Bull. Dit keer kon de Mexicaan zijn succes echter eindelijk delen met zijn teamgenoot Max Verstappen. Het duo ligt elkaar goed bij Red Bull, maar op de baan wil Pérez graag het gevecht aangaan.

Volgens Pérez hebben Max Verstappen en hij een goede relatie bij Red Bull. “Je ziet dat bijvoorbeeld in Bakoe, toen hij naar het podium kwam, terwijl hij de race had moeten winnen”, zegt de Mexicaan tegen RacingNews365. “Het laat zien hoe hecht het team is.” Pérez erg blij een teamgenoot als Verstappen te hebben. “Max focust op de juiste dingen en we delen veel informatie met elkaar”, zegt hij. “We pushen elkaar, maar naast de baan is hij heel ontspannen.”

In Bakoe stond Pérez paraat om de overwinning voor Red Bull binnen te slepen, nadat Verstappen vier ronden voor het einde als leider van de wedstrijd was uitgevallen. Afgelopen zondag in Frankrijk ging hij netjes aan de kant voor zijn teamgenoot, die op een zachtere bandencompound op jacht was naar leider Lewis Hamilton. Nu Pérez genoeg tijd heeft gehad om te wennen aan de RB16B, lijkt hij zich te ontwikkelen als de ideale wingman voor Red Bull en Verstappen. Maar de tweevoudig Grand Prix-winnaar is niet van plan altijd tweede viool te blijven spelen.

“Er staat geen clausule in mijn contract dat ik niet met Max mag vechten”, zegt Pérez. “Het team heeft al laten zien dat we evenveel steun krijgen.” De Red Bull-coureur denkt dat zijn goede prestaties ook meer vertrouwen van zijn team afdwingen. “Hoe vaker de teamleiding ziet dat we het allebei goed doen, hoe meer vertrouwen we aan beide kanten van de garage zullen krijgen.”

Pérez vindt het na zeven races te vroeg om te zeggen dat hij ‘slechts’ tweede coureur is bij Red Bull. “We moeten weekend na weekend blijven presteren en zo veel mogelijk punten te scoren”, zegt hij. “Er komen nog veel races aan en we willen natuurlijk ook het constructeurskampioenschap winnen. Dus we zullen heel hard werken.” Pérez is echter niet van plan zijn relatie met Verstappen onder druk te zetten. “We werken erg goed samen nu en er is nog een lange weg te gaan. Ik moet de focus bewaren en mezelf blijven verbeteren. Dan zien we wel hoe ver we komen.”