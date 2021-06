Na een spannend duel op het Circuit Paul Ricard reist de Formule 1 deze week naar Oostenrijk. Op de Red Bull Ring in Spielberg vindt deze week de GP van Stiermarken plaats, volgende week wordt op hetzelfde circuit de Oostenrijkse GP verreden. Twee races op de thuisbaan van Red Bull, dat is voor de energiedrankfabrikant erg aantrekkelijk. André Venema en Sjaak Willems leggen je uit waarom.

Verder in de aflevering toont Gerben Provily van MP Motorsport uit welke delen een voorwielophanging bestaat en onthult Tom Coronel opnieuw een van zijn favoriete liveries. Afsluiten doen we met huisfotograaf Peter van Egmond, die je zijn favoriete foto’s uit Oostenrijk toont. Spoiler: Michael Schumacher eist de hoofdrol op in Peters verhaal.