George Russell heeft wederom niet het geluk aan zijn zijde in de Formule 1. Het Britse talent lag op koers voor zijn eerste punten ooit met het team van Williams, maar problemen met de hydraulische druk gooiden roet in het eten. De Mercedes-protegé leert onderhand wel hoe spijkerhard de autosport kan zijn.

Het zit Russell niet vaak mee. Iedere keer dat de Engelsman opweg lijkt naar zijn eerste top tien klassering met Williams, gaat er wel iets fout. Vorig jaar parkeerde Russell zijn auto op Imola achter de safetycar in de muur. Dit jaar spinde hij samen met Bottas hard van de baan op hetzelfde circuit. Het meest bekende voorbeeld van zijn pech blijft echter de Grand Prix van Sakhir, waar Russell een zekere overwinning in de Mercedes van Lewis Hamilton door zijn handen zag glippen na een pitstopfout en een late lekke band.

Russell startte door de gridstraf van Yuki Tsunoda vanaf de tiende plek en was de eerste coureur met vrije bandenkeuze op de grid. Enkele ronden later lag hij zelfs achtste en zette hij Fernando Alonso op de zevende stek onder druk. Maar toen sloeg het noodlot toe. Een probleem met de hydraulische druk zag hem vroeg binnen komen voor zijn eerste stop. Veel hielp het niet, want een ronde later reed Russell weer de pitstraat in. Na een derde poging gooide Williams uiteindelijk de handdoek in de ring.

Klap voor Williams

“Ik vind het verschrikkelijk voor het team”, zegt Russell voor de camera. “Ze hebben zo hard gewerkt om hier te komen. De afgelopen drie jaar werken we hard om die punten na te jagen, nooit wetende wanneer ze eindelijk zouden komen.” De Williams-coureur denkt dat een zevende plek er in had gezeten vandaag. “Zes punten zouden zo belangrijk zijn. Het is het verschil tussen de achtste en de tiende plek in het constructeurskampioenschap.” Williams is verwikkeld in een verhitte strijd met Haas en Alfa Romeo. Ook achterin het kampioenschap loopt het verschil in prijzengeld op tot in de miljoenen euro’s.

(Photo by Jerry Andre / LAT Images)

Verbaasd was Russell niet dat zijn FW43B zo goed meekwam vandaag. “Ik weet dat we heel hard aan de auto hebben gewerkt”, zegt hij. Op vrijdag zagen we al dat het tempo heel goed was.” Door zijn vrije bandenkeuze had Russell bovendien een strategisch voordeel ten opzichte van de auto’s voor hem. Zijn geloof in een goed resultaat kwam dus niet uit de lucht vallen. “Ik reed zo hard als ik kon om de Ferrari, de AlphaTauri en de McLaren achter ons te houden. We bevinden ons niet vaak in die positie, dus we mogen trots zijn op ons werk vandaag. Racen is gewoon wreed.”

Volgende week krijgt Williams een nieuwe kans op de Red Bull Ring, maar Russell weet niet of hij weer zal kunnen vechten voor de punten. “We hebben andere banden volgende week, dat speelt wel een grote rol”, zegt hij. “We deden alles perfect totdat het mis ging. Om dat te herhalen en te hopen dat de rest fouten maakt is niet makkelijk.” Williams begint komende vrijdag dus weer gewoon van nul af aan. “We weten dat we deze kansen niet vaak krijgen. We moeten alles goed doen en anderen moeten fouten maken waar wij van kunnen profiteren. Vandaag was zo een dag, maar dit is racen en dat hoort niet makkelijk te zijn.”