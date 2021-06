Pierre Gasly was zondag allesbehalve een gelukkig coureur. De Fransman kon het niet geloven dat zijn race er al na enkele bochten op zat door een lekke band na een touché van Charles Leclerc. Hij schreeuwde het uit van woede op de boordradio: “Fucking hel, wat gebeurde daar verdomme?!”

Gasly heeft een redelijke start, maar wordt een beetje wijd geduwd in de eerste bocht. Hij keert terug op de baan, maar heeft dan links Charles Leclerc achter zich zitten. Die lijkt zich te verkijken op de Alpha Tauri-coureur en raakt de linker achterband van Gasly met zijn voorvleugel. Gevolg: een lekke band voor Gasly en een voorvleugel die vervangen moet worden voor Leclerc.

“Lekke band, lekke band, iemand raakte me verdomme”, meldt Gasly op de boordradio. Als gevolg van die lekke band kan hij amper insturen in bocht 3, waardoor hij Antonio Giovinazzi in de rondte tikt en ook een klein tikje geeft aan Nicholas Latifi, die de twee probeert te ontwijken. “Fucking hel, wat gebeurde daar verdomme?!”, schreeuwt de Fransman het dan uit. “We zien dat je linker achterband lek is”, vertelt zijn engineer hem dan, die natuurlijk laat weten dat hij naar de pits moet komen.

“Welke snelheid kan ik rijden?”, vraagt Gasly dan om advies. Hij rijdt met een aardig tempo door en moet dan ook met het rechterwiel in de lucht door de rechterbochten gaan. “Ik werd van alle kanten geraakt”, zegt Gasly. “Er kan nog van alles gebeuren”, zo proberen ze op de pitmuur bij Alpha Tauri nog positief te blijven. Na bocht 8 is goed te zien dat de auto dan nog lager zakt. “Ik deed helemaal niks. Het is verdomme een grap!”, gooit Gasly er dan nog uit.

Foto: Motorsport Images

Leclerc op bezoek bij Alpha Tauri-motorhome

Opnieuw probeert zijn team het nog van de zonnige kant te benaderen en ze manen hem tot rust, maar dat slaagt niet helemaal. “Maar de achteras raakt de verdomde vloer niet eens!”, reageert Gasly. “Deze banden zijn een grap”, vervolgt hij. Zijn frustratie is goed zichtbaar op de onboard en kort daarna volgt het slechte nieuws: “We kunnen niet verder”, laat zijn engineer weten. “De ophanging aan de achterzijde is gebroken.” De Alpha Tauri wordt dan de garagebox in geduwd en dus zit zijn race er al na minder dan een ronde op.

Leclerc wist na afloop van de race nog niet of hij fout zat. “Om eerlijk te zijn moet ik de beelden nog terugkijken. Ik weet niet of hij naar links ging of dat ik naar rechts ging, misschien was het een beetje van beide waardoor we elkaar raakten”, aldus de Monegask bij Sky Sports.

Onze verslaggever ter plaatse kon nog zien dat Charles Leclerc naar de Red Bull/Alpha Tauri-motorhome ging, waarschijnlijk om zich te verontschuldigen bij zijn goede vriend.