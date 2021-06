Red Bull-teambaas Christian Horner noemt de zege van Max Verstappen in de Grand Prix van Stiermarken ‘onze meest dominante zege van het jaar’. De Brit heeft genoten van de ‘masterclass’ die Verstappen gaf.

“Max heeft de hele race geweldig gemanaged”, toont Horner zich voor de camera van Sky Sports F1 onder de indruk. “Een eenstopper was de snelste strategie voor hem en het was knap hoe hij alles onder controle had. Dit was onze meest dominante zege van het jaar”, stelt hij na overwinningen in Imola, Monaco, Bakoe, Frankrijk en nu Oostenrijk.

Verstappen tekende voor vier van die overwinningen, met dit volgens Horner zijn meest imposante. “Dit was een masterclass van Max.” Red Bull was nog wel een beetje bevreesd wat Mercedes met Lewis Hamilton qua strategie zou doen (‘want ze hadden een gratis pitstop achter ons’) maar: “We hadden gelukkig ruimte om alles af te dekken.”

Het enige echte moment van zorg was zodoende dat Verstappen op een gegeven moment last had van zijn rempedaal. “Toen hij van de kerbstones afbleef tijdens het remmen, was het remsysteem echter al een stuk blijer”, lacht Horner.

Voor Red Bull was het, met Sergio Pérez die op de vierde plek ook goede punten meepakte, zo dus een goed weekend. “Het hele team werkt geweldig samen. Op de wat trage eerste stop van Pérez na, was het een perfect weekend.” Alles viel op z’n plek, volgens Horner. “Nu moeten we dit momentum vasthouden.”

