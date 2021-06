Na zijn derde zege in vier races – en vierde van het seizoen – draait Max Verstappen er niet omheen dat Red Bull het momentum aan haar zijde heeft in de strijd met Mercedes. “Het ziet er heel goed uit.”

Dat stelt de WK-leider na het winnen van de Grote Prijs van Stiermarken, de thuisrace van zijn team Red Bull op de eigen Ring. Tegelijkertijd richt hij de blik – zoals altijd – nuchter naar voren. “We moeten zo door blijven gaan, hard blijven pushen. Dit geeft echter wel vertrouwen”, erkent hij.

Wat zijn race in Oostenrijk betreft, kan hij kort zijn. Die was namelijk vrij rechtdoorzee. “Al weet je van tevoren nooit hoe het wordt. Ik voelde wel gelijk een goede balans in de auto en kon de banden goed managen. Had op het eind van een stint steeds nog leven in de banden.”

Voor Verstappen is het zijn derde zege op de Red Bull Ring, het circuit van zijn werkgever. Wat daarbij natuurlijk mooi meegenomen is, is dat de Oostenrijkse omloop volgende week weer wordt aangedaan door het Formule 1-circus. “Dat is positief. We moeten ons dan natuurlijk wel opnieuw bewijzen en moeten zien wat beter kan, maar ik heb er zin in.”

