Lewis Hamilton zal morgen de Grand Prix van Stiermarken naast Max Verstappen vanaf de eerste startrij aanvangen. De regerend wereldkampioen reed met zijn 1.04.067 de derde tijd in de kwalificatie, maar door de gridstraf van zijn teamgenoot Valtteri Bottas schuift hij een plek naar voren.

Hamilton had de laatste vrije training nog als snelste afgesloten, maar tijdens de kwalificatie was Verstappen een maat te groot. De Nederlander klokte een 1:03.841, waarmee hij als enige onder de 1.04.00 dook. Bottas volgde op 0.194 seconden, maar door zijn spin in de pitstraat tijdens VT2 zal hij vanaf de vijfde startplaats beginnen morgen. “De auto voelde niet zoals in de derde vrije training”, zegt Hamilton tijdens de persconferentie. “Het zal moeilijk zijn nog twee tienden te vinden.”

Hamilton koos voor vrije lucht in Q3. Zodra het licht op groen sprong, reed de zevenvoudig wereldkampioen naar buiten. Nog voor een andere coureur op de baan te vinden was, zette Hamilton al een 1.04.2 op het scorebord. Na de eerste poging van Verstappen, die direct zijn snelste ronde reed, deed Hamilton nog twee pogingen om aan te haken, zonder succes. “Ik kreeg te horen dat ik drie sets banden had, dus ik wilde alles proberen”, legt hij uit.

Over de boordradio biedt Hamilton na de sessie zijn excuses aan aan zijn team. De Brit is zichtbaar niet tevreden met zijn tijd. “Het was niet mijn beste sessie”, zegt hij dan ook na afloop van de kwalificatie. “Maar ik heb alles gedaan wat ik kon.” Hamilton feliciteert Verstappen wel met zijn zesde poleposition. “Ze zijn zo snel dit weekend”, zegt hij. “We kunnen hun snelheid op het rechte stuk gewoon niet bijbenen.”

Morgen zal een wederom een moeilijke dag zijn voor Mercedes, verwacht Hamilton. “Ze zijn het hele weekend al een kwart van een seconde sneller dan wij”, vertelt hij. “We zullen morgen niet snel genoeg zijn om ze in te halen, maar misschien kunnen we ze wel bijhouden. Wellicht verrassen we onszelf wel of gaat het regenen.”