Laurent Mekies, sportief directeur van Ferrari, zou liever hebben dat de FIA met de teams om de tafel gaat zitten voordat de organisatie nieuwe regels doorvoert. Volgens de Fransman is het niet fijn om steeds door decreten verrast te worden.

Vanaf de Grand Prix van Hongarije moeten teams aan nieuwe pitstopregelementen voldoen, heeft de FIA besloten. De snelheid waarmee pitstops tegenwoordig afgewerkt worden, zou onveilig zijn voor de monteurs in de pitstraat. Daarom zijn er nieuwe regels aangekondigd die de veiligheid verbeteren. Zo zal het vanaf Hongarije 0.15 seconden langer duren voordat de software het registreert wanneer de monteur op een knop drukt en moet de auto minimaal 0,2 seconden op de grond staan voordat de coureur groen licht krijgt om weg te rijden.

Het is niet de eerste keer dat de FIA dit seizoen nieuwe regelementen aankondigt. Eerder werden er ook al nieuwe decreten uitgevaardigd omtrent de flexibiliteit van de achtervleugels en de hoogte van de bandenspanning waar teams mee moeten rijden. Mekies is het niet zozeer oneens met de besluiten, maar betreurt dat er niet eerst met de teams is gesproken.

“Het kwam uit het niets”, zegt Mekies over de nieuwe pitstopregels. “Het is sowieso een stuk beter om even samen te komen en dingen te bespreken met de FIA en met de teams, dan om midden in het seizoen verrast te worden met nieuwe regels.” De sportief directeur benadrukt dat Ferrari geen problemen heeft met de nieuwe regels op zichzelf. “We begrijpen waarom de regel er komt, maar het was fijn geweest om samen te komen en het er eerst even over te hebben.”

Verzoek van Mercedes

Volgens Christian Horner zit Mercedes achter de veranderingen in de pitstopregelementen. “Als ze je niet kunnen verslaan, dan is de meest logische stap voor je concurrenten om je langzamer te maken. Dat is hier duidelijk het geval”, zegt de teambaas van Red Bull. Zijn team lijkt inderdaad het zwaarst getroffen door de nieuwe regels. Red Bull maakte in vijf van de zeven races dit seizoen de snelste pitstop. Ook zijn de zes snelste pitstops van dit jaar allemaal gemaakt door de Oostenrijkse renstal.

Mercedes ontkent alle aantijgingen. Volgens teambaas Toto Wolff heeft het team echter wel gesprekken gevoerd met de FIA over de pitstops. “We hebben bij de FIA ​​navraag gedaan naar een veiligheidsmechanisme dat gerelateerd is aan een systeem dat we gebruikten, en of dat geoptimaliseerd kon worden”, zegt hij. “Dat is drie of vier weken geleden gebeurd. Misschien heeft het iets teweeggebracht, maar ik weet het niet.”