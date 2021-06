Valtteri Bottas heeft een gridstaf van drie plekken gekregen voor zijn spin in de pitstraat tijdens de tweede vrije training. Daarbij gleed hij gevaarlijk dicht langs de crew van McLaren.

De Fin verwachtte na afloop van de sessie niet zo heel veel van zijn gang naar de wedstrijdleiding. “Het was gewoon een fout, dat kan gebeuren. Het zou me zeer verrassen als ik een penalty krijg.” De buren van McLaren waren not amused: “Belachelijk! Hij had onze mensen zo kunnen raken”, klonk het over de radio.

Motorsport Images

Bottas trok op na een oefenstop maar verloor daarbij de controle over zijn Mercedes. In de meeting met de wedstrijdleiding gaf de Fin aan iets nieuws te hebben geprobeerd omdat er in het verleden tijd werd verloren bij het wegrijden: hij reed weg in de tweede versnelling maar kreeg daarbij flink last van wielspin.

De wedstrijdleiding beoordeelt de actie als gevaarlijk rijgedrag, “Vooral met zoveel personeel in de nabijheid.” En dus moet Bottas na de kwalificatie drie plekken prijsgeven, ook krijgt hij twee strafpunten op zijn licentie.

