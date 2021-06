Valtteri Bottas denkt niet dat hij straf krijgt voor zijn opmerkelijke spin in de pitstraat in de tweede vrije training. De Fin geeft wel toe dat hij iets anders dan anders deed.

“We probeerden wat anders te doen bij het uitrijden van de pitbox”, geeft Bottas – twaalfde op de tijdenlijst – te verstaan in gesprek met de verzamelde tv-ploegen. Het betekende dat zijn Mercedes wat anders aanvoelde en reageerde dan normaal toen hij met wielspin en al van zijn plek kwam. “Daarom ben ik gespind.”

De wedstrijdleiding was niet onder de indruk van Bottas’ actie in de pits en doet onderzoek naar wat er precies gebeurde en of hijzelf blaam treft. Bottas moet vrijdagmiddag laat dan ook op het matje komen bij de stewards of the meeting.

Bottas denkt vooral tekst en uitleg te moeten geven en er zonder straf vanaf te komen, vertelt hij. “Het was gewoon een fout, dat kan gebeuren. Het zou me zeer verrassen als ik een penalty krijg.” Rivaal McLaren was not amused door de spin in de pitstraat van Bottas. “Belachelijk! Hij had onze mensen zo kunnen raken”, klonk het over de radio.

