Het is volgens McLaren-teambaas Andreas Seidl een goede zaak dat de FIA meer helderheid heeft geschept rondom de pitstops. Vanaf de Hongaarse Grand Prix zullen er nieuwe pitstopregels ingevoerd worden, met als doel om deze wat langzamer te maken.

Met pitstops die steeds sneller worden, waarbij ze het vooral bij Red Bull tot een kunst hebben gemaakt om onder de twee seconden te komen, komt de veiligheid volgens de FIA te veel in het geding. Die snelle pitstops zouden volgens het bestuursorgaan ook enkel mogelijk zijn door ‘bovenmenselijke’ reactietijden. En, stelt de FIA, mogelijk speelt de pitstopapparatuur van bepaalde teams daar ook een handje in mee. Vanaf de Grand Prix van Hongarije zullen de pitcrews zich daarom moeten houden aan een nieuw setje regels, die de pitstops kunstmatig moeten vertragen.

Zo moet er straks minimaal 0.15 seconde zitten tussen het moment dat een monteur op de knop drukt en het moment dat de software die dit alles reguleert, dit registreert. Daarnaast moet er straks 0.2 seconde zitten tussen het moment dat een auto weer op de grond wordt gezet en de coureur groen licht krijgt om weg te rijden.

McLaren steunt besluit

Het besluit leidde tot gemengde reacties, maar McLaren is in ieder geval blij met de ophelderingen. “De veiligheid van de pitcrew is een van onze prioriteiten als team”, vertelt teambaas Andreas Seidl. “Het is een competitieve slagveld in de Formule 1, het is daarom goed dat de FIA duidelijker heeft gemaakt wat zij binnen de regels vinden vallen.”

Ook al komen er nieuwe regels, voor het McLaren-pitcrew zal er volgens Seidl weinig veranderen. “Het zal niet veel veranderen omdat wij altijd al wat conservatiever waren bij de pitstops. Zo zorgden we ervoor dat niemand van de crew gevaar zou lopen.”

Dat de pitstoptijden steeds minder worden, heeft nog niet direct geleid tot meer incidenten. Toch vindt Seidl het goed dat de FIA het probeert te voorkomen, in plaats van genezen. “Een van de redenen dat we het initiatief van de FIA verwelkomen is dat het belangrijk is om veiligheidskwesties of problemen te anticiperen, in plaats van reageren nadat zoiets zich heeft voorgedaan”, besluit de Duitser.