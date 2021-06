De nieuwe regels die met ingang van de Grand Prix van Hongarije worden ingevoerd om de pitstops veiliger te maken, komen er volgens Red Bulls Helmut Marko op aandringen van Mercedes. “Ze willen ons pitstopvoordeel afpakken.”

Nu de strijd zo close is tussen Mercedes en Red Bull, telt iedere fractie van een seconde. En laat Red Bull nou net de snelste pitstops van het veld maken. Sterker nog, van de tien snelste pitstops van dit jaar, zijn de eerste zes door Red Bull gemaakt. Een pitstop onder de twee tellen is bij Red Bull niet ongewoon – dit seizoen slaagde het team er al drie keer in dit huzarenstukje te leveren.

Met ingang van de Grand Prix van Hongarije worden er echter nieuwe ‘pitstopregels’ ingevoerd. Autosportbond FIA vindt namelijk dat de veiligheid in het geding komt met stops onder de twee tellen die alleen mogelijk zouden zijn door ‘bovenmenselijke’ reactietijden. En, stelt de FIA, mogelijk speelt de pitstopapparatuur van bepaalde teams daar ook een handje in mee.

FIA remt pitstops af

Dat laatste zou dan gaan middels de sensoren op bijvoorbeeld de wheel guns die door een druk op de knop een signaal geven als een wiel is verwisseld. Geven alle vier de wheel guns zo’n signaal, dan kan de auto weer op de grond worden gezet en krijgt de coureur het signaal weg te rijden. Bij bepaalde teams zou echter het vermoeden hebben bestaan dan andere teams ‘geautomatiseerde’ systemen hebben om dit signaal te geven, wat niet is toegestaan.

Om dit in te perken, komt de FIA met ingang van de Grand Prix van Hongarije dus met een soort ‘standaard vertraging’. Zo moet er straks minimaal 0.15 seconde zitten tussen het moment dat een monteur op de knop drukt en het moment dat de software die dit alles reguleert, dit registreert. Daarnaast moet er straks 0.2 seconde zitten tussen het moment dat een auto weer op de grond wordt gezet en de coureur groen licht krijgt om weg te rijden.

‘Dit komt van Mercedes’

De FIA stelt dat dit een maatregel is om de veiligheid te waarborgen. De autosportbond zit er immers niet op te wachten dat coureurs de pits verlaten terwijl een wiel nog niet goed vastzit. Red Bulls Helmut Marko vertelt Auto, Motor und Sport echter dat ‘Mercedes hiervoor heeft lopen pushen’. “Ze willen ons pitstopvoordeel afpakken. Dit gaat ons vier tienden (per pitstop, red.) kosten”, meent Marko.

Waar Marko er duidelijk niet happy mee is, zijn een aantal andere teams dat wel. Volgens Alan Permane van Alpine is het ‘hoog tijd dat hier iets aan wordt gedaan’. “Het gaat erom dat pitstops mensenwerk zijn, maar als je de pitstops van Red Bull analyseert, zie je bij sommige processen een bovennatuurlijke reactietijd.” Een anonieme medewerker van een ander team haalt aan: “Bij Red Bull werd de auto soms al neergezet met de wheel gun nog op de moer.”

Hoewel er geen (recente) voorbeelden te bedenken zijn van een Red Bull waarbij een wiel niet goed bevestigd was, is het team van Max Verstappen toch het grootste slachtoffer van de nieuwe regels. In het pitstopklassement dat DHL bijhoudt staat Red Bull fier bovenaan. Mercedes is derde. Red Bulls gemiddelde pitstoptijd is 2.32 seconden, die van Mercedes 2.375. Al is die van Valtteri Bottas in Monaco dan vast niet meegerekend.

